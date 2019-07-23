Что ждёт Россию при новом премьер-министре Британии

Политолог Алексей Мартынов — о том, как Борис Джонсон развяжет узел выхода своей страны из ЕС и примет русофобскую эстафету Терезы Мэй.

Новым председателем правящей в Великобритании Консервативной партии избран Борис Джонсон. Крайне популярный в недавнем прошлом мэр Лондона прославился своими экстравагантными выходками вроде езды на работу на велосипеде или полётов на парашюте. В 2015 году именно Борис Джонсон стал мотором Брексита, одним из его главных идеологов, пропагандистов и агитаторов. В результате, в брексит-правительстве Терезы Мэй он получил Министерство иностранных дел и по делам Содружества, одно из ключевых ведомств Великобритании. Достаточно вспомнить, что британские спецслужбы — структурное подразделение этого министерства.

Недавно Борис Джонсон ушёл в отставку с министерского поста, сохранив депутатский мандат в знак протеста с соглашательской политикой Терезы Мэй в отношении ЕС и выхода Британии из этого объединения. Майская отставка Мэй, как указывают эксперты, во многом связана именно с активностью внутрипартийной оппозиции во главе с Борисом Джонсоном.

И вот сегодня почти с двойным перевесом 92 153 против 46 656 голосов Борис Джонсон победил на внутрипартийном общем голосовании своего преемника на посту министра иностранных дел Джереми Ханта.

Тут стоит отметить, что Борис Джонсон родился в Нью-Йорке в смешанной иммигрантской семье, где в том числе есть несколько капель русской крови, турецкие визири и крупные американские учёные. В детстве семья переехала в Бельгию, где его отец получил пост уполномоченного объединённой Европы по контролю за загрязнением окружающей среды, а после вернулась в Великобританию, где Борис получил блестящее образование. В Итоне, например, Джонсон стал однокашником Дэвида Кэмерона, экс-главы правительства Её Величества, который Брексит и пропустил.

Борис Джонсон известный поклонник США. Американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывал Джонсону свои симпатии. В то же время в Брюсселе к Борису Джонсону отношение более чем прохладное. Он много раз заявлял о целесообразности выхода Британии из Европейского союза без всяких договоров и сделок. В этом его поддерживает не только добрая половина британских подданных, но и, как говорят британские эксперты, сама монаршая особа. Своей главной задачей Борис Джонсон считает реализацию Брексита к 31 октября.

Что касается возможных изменений в двусторонних российско-британских отношениях, которые находятся на беспрецедентно низком уровне, то каких-либо улучшений ждать от нового кабинета не придётся. Как в известном анекдоте: когда казалось, что достигли дна, неожиданно постучали снизу.

Конечно, приоритетным вопросом для нового правительства станет реализация практического выхода Британии из ЕС до 31 октября. Однако глубина русофобской риторики настолько велика во внутрибританском политическом дискурсе, что не оставляет никаких иллюзий на быструю смену курса. Буквально на днях британские политики и СМИ договорились до того, что обвинили Россию в том, что иранский ВМФ силами Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.

При чём тут Россия?

Так английская пропаганда спотыкается о логику.

Борис Джонсон в наследство от предшественницы получает в комплекте массовую русофобию. Одна постановка с отравлением Скрипалей чего стоит. Кстати сказать, о судьбе этих людей публике Тереза Мэй так ничего и не сообщила.

И, конечно, кто бы ни занимал пост премьер-министра Великобритании, от русофобии британцы вылечатся не так скоро.