Индийская телеведущая в прямом эфире зачитала новость о смерти мужа

Суприит Каур, ведущая на канале IBC24 в штате Чхаттисгарх, Индия, узнала, что её муж погиб в роковой автомобильной аварии, когда вела прямой новостной эфир. Она читала новости ещё 10 минут и, только когда камера перестала снимать, дала волю чувствам и расплакалась.
Её муж Харшад Каваде ехал на автомобиле с четырьмя другими людьми, когда сзади в них врезался грузовик.
— Ущерб, нанесённый транспортному средству, был ужасным. Три человека погибли, двое других получили тяжёлые ранения, — сообщили местные полицейские.
@IBC24News pic.twitter.com/nF32kYq8rI— Supreet Kaur (@supreetmedia) 17 декабря 2016 г.
Коллеги с телеканала узнали об известии раньше Суприит, но не могли сказать ей, так как она была в прямом эфире. После эфира женщина сразу поехала на место происшествия.
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