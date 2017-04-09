Индийская телеведущая в прямом эфире зачитала новость о смерти мужа

О случившемся женщина узнала из пресс-релиза, молнией пришедшего в ходе прямого эфира на их телеканал.

Суприит Каур, ведущая на канале IBC24 в штате Чхаттисгарх, Индия, узнала, что её муж погиб в роковой автомобильной аварии, когда вела прямой новостной эфир. Она читала новости ещё 10 минут и, только когда камера перестала снимать, дала волю чувствам и расплакалась.

Её муж Харшад Каваде ехал на автомобиле с четырьмя другими людьми, когда сзади в них врезался грузовик.

— Ущерб, нанесённый транспортному средству, был ужасным. Три человека погибли, двое других получили тяжёлые ранения, — сообщили местные полицейские.

Коллеги с телеканала узнали об известии раньше Суприит, но не могли сказать ей, так как она была в прямом эфире. После эфира женщина сразу поехала на место происшествия.