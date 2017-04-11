На пляже Нью-Джерси спасли одинокого двухмесячного тюленёнка

Малыша-тюленёнка, выброшенного на сушу, заметил на пляже один из отдыхающих. Он позвонил в береговую охрану и попросил о помощи, пишет ABC News.

Младший офицер береговой охраны Сет Джонсон сообщил о необходимости спасения тюленёнка в Бригантинский центр морских млекопитающих. Они и взяли малыша под опеку.

Специалисты центра осмотрели детёныша тюленя и пришли к выводу, что с ним всё в порядке. Двухмесячного малыша выпустили обратно в океан.

В центре отметили, что за последние выходные им семь раз сообщали о выброшенных на сушу одиноких тюленятах. По их словам, эта ситуация связана с приливом, который был около двух месяцев назад.