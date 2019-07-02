Секретный "Лошарик". Что известно про подлодку АС-12

Фото © militaryrussia.ru

639
14 российских моряков-подводников погибли в пожаре. Трагедия произошла на глубине в российских территориальных водах. Пока что о причинах ЧП известно немногое. Подлодка, где всё произошло, — одна из самых секретных и передовых российских разработок. По данным СМИ, эта АС-12 известна в узких кругах как "Лошарик".

АС-12 — это гибрид батискафа и атомной субмарины. Может погружаться на 6 км. Цели: исследования, спасательные работы, разведка

Подлодку называют "Лошарик". Советский мультперсонаж — лошадка из шаров. Внутренние отсеки лодки — сферы из титанового сплава

Лодку разработали накануне развала СССР. Строительство начали в 1990 году. Но деньги закончились — АС-12 доделали лишь в 1995-м

Экипаж набирают из офицеров. Команда: 25 человек. Запаса воздуха и продуктов достаточно на 2 месяца автономного плавания

На "Лошарике" нет вооружения. Однако подлодка АС-12 может устанавливать подводные мины или повреждать коммуникации на дне

"Лошарик" может передвигаться по дну на колёсах, незаметно для сонаров. На дальние дистанции АС-12 доставляет подлодка "Оренбург"

Аналог российской лодки есть лишь у США, и тот устарел. Шпионскую лодку NR-1 выпустили в 1969 году как экспериментальный образец

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×