Секретный "Лошарик". Что известно про подлодку АС-12
АС-12 — это гибрид батискафа и атомной субмарины. Может погружаться на 6 км. Цели: исследования, спасательные работы, разведка
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Подлодку называют "Лошарик". Советский мультперсонаж — лошадка из шаров. Внутренние отсеки лодки — сферы из титанового сплава
Лодку разработали накануне развала СССР. Строительство начали в 1990 году. Но деньги закончились — АС-12 доделали лишь в 1995-м
Экипаж набирают из офицеров. Команда: 25 человек. Запаса воздуха и продуктов достаточно на 2 месяца автономного плавания
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На "Лошарике" нет вооружения. Однако подлодка АС-12 может устанавливать подводные мины или повреждать коммуникации на дне
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"Лошарик" может передвигаться по дну на колёсах, незаметно для сонаров. На дальние дистанции АС-12 доставляет подлодка "Оренбург"
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Аналог российской лодки есть лишь у США, и тот устарел. Шпионскую лодку NR-1 выпустили в 1969 году как экспериментальный образец
Фото © National Ocean Service
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