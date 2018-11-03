Неизлечимо больная модель набрала 130 кг, чтобы стать самой толстой в мире

В детстве жительница Азорских островов жила в бедности, из-за чего ей приходилось постоянно голодать.

Лилит Кенобит три года питалась гамбургерами и разным фастфудом и набрала более 130 кг, пытаясь стать самой тяжёлой женщиной в мире. При этом жительница Азорских островов уверяет, что некоторые люди видят в ней богиню, сообщает The Sun.

27-летняя Лилит Кенобит росла в бедности, из-за чего она часто оставалась голодной, а после у неё стало развиваться пищевое расстройство. Девушка воспринимала еду как запретную вещь, которой нельзя просто так наслаждаться.

Страх и чувство вины Лилит исчезли, когда в 2015 году ей поставили страшный диагноз — печёночная энцефалопатия в терминальной стадии, расстройство нервной и психической деятельности, возникающее при любом из заболеваний печени. Неизбежная смерть полностью поменяло её отношение к еде.

И как раз в это время она наткнулась в Интернете на сообщество, где лишний вес пропагандировался как сексуальный фетиш. Его участники делятся на тех, кто кормит, и их подопечных. Последние должны есть каждый раз, когда их "кормушка" даёт им еду.

В итоге всего за три года девушка набрала 133 кг, и если она раньше весила около 50 кг, то сейчас её вес составляет 188 кг. Теперь Лилит хочет войти в историю как самая тяжёлая женщина в Книге рекордов Гиннесса. Сейчас рекордный вес за всю историю составляет около 540 кг, а самая тяжёлая женщина, которая живёт в наши дни, весит более 290 кг.

Я росла бездомной, поэтому достать еду было крайне тяжело. Если кто-то и кормил меня, то только из жалости. Большую часть жизни я боролась с анорексией, когда еда была запретной вещью, которая существовала только для того, чтобы мучить меня Лилит Кенобит