Рапунцель, которая не стриглась 14 лет, призналась, что никогда не мыла волосы

Девушка призналась, что первые несколько месяцев её голова была жирной и чесалась, но потом это прошло.

32-летняя жительница Брайтона отрастила волосы, которые достают ей до ступней, и стала настоящей Рапунцель. Однако Фрэнки Клюни признаётся, что перестала мыть голову с 13 лет, потому что ненавидела тратить на это время, а с 18 лет она перестала подстригать кончики, сообщает Daily Mail.

Девушка утверждает, что на самом деле её волосы гораздо длиннее, просто она давно их не расчесывала, так как в среднем это занимает около получаса. Фрэнки, которая работает художницей, решила отрастить длинные волосы после того, как в возрасте шести лет увидела мифических женщин из детских сказок.

У моей мамы были очень красивые книги по искусству, и благодаря им я заинтересовалась образами прерафаэлитов. Эти фантастические миры и длинные волосы настолько меня впечатлили, что я захотела стать похожей на русалку Фрэнки Клюни

Волосы Фрэнки настолько длинные, что ей приходится использовать спицы для вязания, чтобы заколоть их на голове. При этом девушка практически не заботится о них — лишь время от времени причёсывает.

Когда мне было 13 лет, то мои волосы отрасли до талии. И уже тогда они были очень тяжёлыми и густыми, и поэтому мне никогда не нравилось их мыть. Тогда я решила попробовать не мыть их вообще. Первые несколько месяцев голова была жирной и вся чесалась Фрэнки Клюни

Френки черпает вдохновение от своих длинных волос, используя их при создании образов. При этом её мама всячески поддерживает дочь.