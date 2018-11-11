Рапунцель, которая не стриглась 14 лет, призналась, что никогда не мыла волосы

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Рапунцель, которая не стриглась 14 лет, призналась, что никогда не мыла волосы

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Девушка призналась, что первые несколько месяцев её голова была жирной и чесалась, но потом это прошло.

32-летняя жительница Брайтона отрастила волосы, которые достают ей до ступней, и стала настоящей Рапунцель. Однако Фрэнки Клюни признаётся, что перестала мыть голову с 13 лет, потому что ненавидела тратить на это время, а с 18 лет она перестала подстригать кончики, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/floorlengthfrankie/" target="_blank">floorlengthfrankie</a></p>

Девушка утверждает, что на самом деле её волосы гораздо длиннее, просто она давно их не расчесывала, так как в среднем это занимает около получаса. Фрэнки, которая работает художницей, решила отрастить длинные волосы после того, как в возрасте шести лет увидела мифических женщин из детских сказок.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/floorlengthfrankie/" target="_blank">floorlengthfrankie</a></p>

У моей мамы были очень красивые книги по искусству, и благодаря им я заинтересовалась образами прерафаэлитов. Эти фантастические миры и длинные волосы настолько меня впечатлили, что я захотела стать похожей на русалку

Фрэнки Клюни

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/floorlengthfrankie/" target="_blank">floorlengthfrankie</a></p>

Волосы Фрэнки настолько длинные, что ей приходится использовать спицы для вязания, чтобы заколоть их на голове. При этом девушка практически не заботится о них — лишь время от времени причёсывает.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/floorlengthfrankie/" target="_blank">floorlengthfrankie</a></p>

Когда мне было 13 лет, то мои волосы отрасли до талии. И уже тогда они были очень тяжёлыми и густыми, и поэтому мне никогда не нравилось их мыть. Тогда я решила попробовать не мыть их вообще. Первые несколько месяцев голова была жирной и вся чесалась

Фрэнки Клюни

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/floorlengthfrankie/" target="_blank">floorlengthfrankie</a></p>

Френки черпает вдохновение от своих длинных волос, используя их при создании образов. При этом её мама всячески поддерживает дочь.

Когда я была маленькой девочкой, мне не разрешали отращивать волосы. И тогда я поклялась, что позволю своим детям делать всё, что они хотят. Поэтому если она хочет быть Златовлаской, то пусть ею будет

Мама Фрэнки

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