Худощавый почтальон смог измениться до неузнаваемости, набрав 30 кг мышц

35-летний мужчина впервые пошёл в фитнес-зал в 2006 году, но ушёл оттуда, постеснявшись своей худобы.

Почтальон, который ненавидел своё тощее тело, перевоплотился до неузнаваемости, набрав более 30 кг. 35-летний Майк Харрисон никогда не обладал спортивным телосложением, и друзья любили подшутить над его худобой. В итоге он привык испытывать чувство стыда за своё тело, в особенности в фитнес-зале, сообщает Mirror.

Много лет назад Майк забывал завтракать, но сейчас он придерживается особого режима питания. Теперь утром он ест большую порцию риса с курицей карри и то же самое предпочитает на ужин. Кроме того, вместо полуфабрикатов он употребляет спортивные коктейли.

Я был худым, и мне никогда не нравилось, как я выглядел. В школе и колледже надо мной шутили, в целом — ничего плохого, но всё равно комплексов становилось всё больше Майк Харрисон

В 2006 году Майк первые пошёл в спортзал, однако его хватило всего на несколько раз: мужчина настолько стеснялся своего тела, что решил больше там не появляться. Но через несколько недель ему удалось преодолеть стеснение. Майк стал ходить в утренние часы, когда в зале меньше всего людей.

Через шесть недель я стал замечать изменения в своём теле. Появились небольшие бицепсы, грудные мышцы и пресс. И уже через восемь месяцев я полностью изменился Майк Харрисон

На протяжении этого времени Майк то терял форму, то снова к ней возвращался, но в итоге в 2016 и 2017 годах он принял участие в шоу бодибилдеров. Сейчас мужчина весит 86 кг.