Иранская Джоли решила, что 50 операций ей мало, а её нос недостаточно тонок

20-летняя девушка выложила в "Инстаграм" фотографию, на котором её лицо почти полностью в бинтах.

"Двойник" Анджелины Джоли, чья внешность заставляет ужаснуться, снова легла под нож, чтобы стать похожей на своего кумира. 20-летняя жительница Ирана опубликовала в "Инстаграме" фотографию, на которой показала первые результаты повторной ринопластики. На снимке лицо Сахар Табар почти полностью покрыто бинтами, сообщает The Sun.

Ранее девушка утверждала, что прошла через более 50 операций, чтобы походить на голливудскую актрису. Однако в итоге её слова оказались обманом. На своей второй странице Сахар призналась, что это умелый фотошоп и грим. Впрочем, к хирургам она всё равно обращалась, и в этот раз, судя по всему, они сделали кончик носа ещё тоньше.

Это способ самовыражения, как отдельный вид искусства. Мои поклонники понимают, что это не моё настоящее лицо Сахар Табар

Несмотря на отталкивающую внешность, Сахара обрела огромную популярность в "Инстаграме", где на неё подписано уже более 400 тыс. человек.