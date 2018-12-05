Иранская Джоли решила, что 50 операций ей мало, а её нос недостаточно тонок

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Иранская Джоли решила, что 50 операций ей мало, а её нос недостаточно тонок

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20-летняя девушка выложила в "Инстаграм" фотографию, на котором её лицо почти полностью в бинтах.

"Двойник" Анджелины Джоли, чья внешность заставляет ужаснуться, снова легла под нож, чтобы стать похожей на своего кумира. 20-летняя жительница Ирана опубликовала в "Инстаграме" фотографию, на которой показала первые результаты повторной ринопластики. На снимке лицо Сахар Табар почти полностью покрыто бинтами, сообщает The Sun.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahartabar_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">sahartabar_official</a></p>

Ранее девушка утверждала, что прошла через более 50 операций, чтобы походить на голливудскую актрису. Однако в итоге её слова оказались обманом. На своей второй странице Сахар призналась, что это умелый фотошоп и грим. Впрочем, к хирургам она всё равно обращалась, и в этот раз, судя по всему, они сделали кончик носа ещё тоньше.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahartabar_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">sahartabar_official</a></p>

Это способ самовыражения, как отдельный вид искусства. Мои поклонники понимают, что это не моё настоящее лицо

Сахар Табар

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sahartabar_official/?utm_source=ig_embed" target="_blank">sahartabar_official</a></p>

Несмотря на отталкивающую внешность, Сахара обрела огромную популярность в "Инстаграме", где на неё подписано уже более 400 тыс. человек.

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