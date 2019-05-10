Отец сломал спину, попав под 380 кг дерева, но это сделало его лишь сильнее

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Отец сломал спину, попав под 380 кг дерева, но это сделало его лишь сильнее

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37-летний Крис Арпино из Корнуолла, Англия, не только сумел восстановиться после несчастного случая на работе, но и привёл своё тело в потрясающую форму, вдохновляя других своим примером, пишет Daily Mail.

У Криса есть свой маленький бизнес по производству деревянной мебели. И вот в 2009 году случилось страшное: во время работы на парня упало 380 килограммов древесины, сломав ему спину и серьёзно повредив почку. Её в итоге пришлось удалить совсем. Позже от парня ушла жена, но он не опустил руки.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/christopher.arpino.3?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARB-jOYRv6QcyOcmieN9FUf0klVaODTWxNfwMpbLxWQOKIOaQgF6GCPl_1cWYRia_0NS05GpFzOO-sUq&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong><ins>Christopher Arpino</ins></strong></a></p>

После двухлетнего периода реабилитации, когда парень вообще не мог ходить, он записался в местный спортзал на занятия с тренером. За 12 недель Крис смог добиться потрясающих результатов, приобретя шикарное тело.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/christopher.arpino.3?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARB-jOYRv6QcyOcmieN9FUf0klVaODTWxNfwMpbLxWQOKIOaQgF6GCPl_1cWYRia_0NS05GpFzOO-sUq&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong><ins>Christopher Arpino</ins></strong></a></p>

Мне пришлось учиться заново, как залезать и вылезать из машины, как садиться, вставать и наклоняться. Это было очень тяжёлое время

Крис Арпино

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/christopher.arpino.3?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARB-jOYRv6QcyOcmieN9FUf0klVaODTWxNfwMpbLxWQOKIOaQgF6GCPl_1cWYRia_0NS05GpFzOO-sUq&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong><ins>Christopher Arpino</ins></strong></a></p>

Спустя десять лет после ужасного инцидента Крис живёт на широкую ногу. Но, чтобы поддерживать своё состояние, парень каждый день встает в три утра. До работы он занимается в спортзале, а вечером проводит всё своё время с шестилетней дочерью.

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