Отец сломал спину, попав под 380 кг дерева, но это сделало его лишь сильнее

37-летний Крис Арпино из Корнуолла, Англия, не только сумел восстановиться после несчастного случая на работе, но и привёл своё тело в потрясающую форму, вдохновляя других своим примером, пишет Daily Mail.

У Криса есть свой маленький бизнес по производству деревянной мебели. И вот в 2009 году случилось страшное: во время работы на парня упало 380 килограммов древесины, сломав ему спину и серьёзно повредив почку. Её в итоге пришлось удалить совсем. Позже от парня ушла жена, но он не опустил руки.

После двухлетнего периода реабилитации, когда парень вообще не мог ходить, он записался в местный спортзал на занятия с тренером. За 12 недель Крис смог добиться потрясающих результатов, приобретя шикарное тело.

Мне пришлось учиться заново, как залезать и вылезать из машины, как садиться, вставать и наклоняться. Это было очень тяжёлое время Крис Арпино

Спустя десять лет после ужасного инцидента Крис живёт на широкую ногу. Но, чтобы поддерживать своё состояние, парень каждый день встает в три утра. До работы он занимается в спортзале, а вечером проводит всё своё время с шестилетней дочерью.