Муж, тяжело переживая уход жены, записался в зал и стал крутым бодибилдером

Сейчас пользователь с ником Shirapyon из Японии ведёт страницы в "Инстаграме" и "Твиттере", где делится своими достижениями. Но несколько лет назад жизнь парня трещала по швам. Его внезапно бросила жена, японец впал в депрессию и стал, по его словам, просто "лысым пухлым парнем средних лет".
В поисках способа залечить разбитое сердце он решил вернуться к спорту, которым занимался в студенчестве. Он стал заниматься бодибилдингом и так увлёкся, что преображение не заставило себя ждать, пишет Bored Panda. Парень постепенно сбрасывал вес — в итоге он избавился от двенадцати килограммов: наращивал мышцы и, главное, приобретал уверенность в себе.
Я развёлся пять лет назад и стал выпивать. Но потом внезапно вспомнил свою молодость. И захотел принять участие в соревнованиях по бодибилдингу
Shirapyon
С тех пор жизнь японца круто изменилась. Мало того что он улучшил здоровье и стал красавчиком, теперь он ещё и занимает высокие места в соревнованиях, занимается косплеем и работает. Но самое главное, что ему удалось утрясти проблемы на личном фронте. Он снова влюбился: его избранницей стала бикини-модель, с которой культурист познакомился на соревнованиях. Они довольны друг другом и счастливы вместе.
Я буду счастлив, если мой пример вдохновит других. Если вы хотите возродиться, делайте это, пока вы ещё живы
Shirapyon
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