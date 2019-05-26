Муж, тяжело переживая уход жены, записался в зал и стал крутым бодибилдером

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Муж, тяжело переживая уход жены, записался в зал и стал крутым бодибилдером

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Фото: Twitter/しらぴょん‏

В жизни бывают периоды, когда кажется, что она стремительно катится в пропасть. Главное в такой момент — вовремя взять себя в руки. Как, например, этот парень.

Сейчас пользователь с ником Shirapyon из Японии ведёт страницы в "Инстаграме" и "Твиттере", где делится своими достижениями. Но несколько лет назад жизнь парня трещала по швам. Его внезапно бросила жена, японец впал в депрессию и стал, по его словам, просто "лысым пухлым парнем средних лет".

<p>Фото: Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shirapyong66/" target="_blank"><strong>shirapyong66</strong></a></p>

В поисках способа залечить разбитое сердце он решил вернуться к спорту, которым занимался в студенчестве. Он стал заниматься бодибилдингом и так увлёкся, что преображение не заставило себя ждать, пишет Bored Panda. Парень постепенно сбрасывал вес — в итоге он избавился от двенадцати килограммов: наращивал мышцы и, главное, приобретал уверенность в себе.

<p>Фото: Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shirapyong66/" target="_blank"><strong>shirapyong66</strong></a></p>

Я развёлся пять лет назад и стал выпивать. Но потом внезапно вспомнил свою молодость. И захотел принять участие в соревнованиях по бодибилдингу

Shirapyon

<p>Фото: Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shirapyong66/" target="_blank"><strong>shirapyong66</strong></a></p>

С тех пор жизнь японца круто изменилась. Мало того что он улучшил здоровье и стал красавчиком, теперь он ещё и занимает высокие места в соревнованиях, занимается косплеем и работает. Но самое главное, что ему удалось утрясти проблемы на личном фронте. Он снова влюбился: его избранницей стала бикини-модель, с которой культурист познакомился на соревнованиях. Они довольны друг другом и счастливы вместе.

<p>Фото: Instagram/<a href="https://www.instagram.com/shirapyong66/" target="_blank"><strong>shirapyong66</strong></a></p>

Я буду счастлив, если мой пример вдохновит других. Если вы хотите возродиться, делайте это, пока вы ещё живы

Shirapyon

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