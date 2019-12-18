Худой школьник, который продавал еду, чтобы помочь семье, вырос парнем с обложки

22-летний Илья Циков из Бристоля, Англия, рассказал историю о том, как сила воли может изменить жизнь человека, в каких бы условиях он ни находился.

Когда Илье было 12, его семья перебралась из Болгарии в Великобританию. И первое время им приходилось несладко, денег было крайне мало. Чтобы хоть как-то помочь родителям, мальчик стал продавать школьные обеды, откладывая сбережения на чёрный день.

Я хранил все свои деньги в обувной коробке под кроватью с мыслью, что однажды они нам понадобятся. Ведь я видел, как моя семья боролась с бедностью, когда мы переехали в Великобританию Илья Циков

Недоедание не могло не сказаться на растущем организме. И без того хрупкий ребёнок таял на глазах. Но беда не приходит одна — из-за худобы мальчика стали дразнить в школе. Тогда, гонимый и неуверенный в себе, Илья решил изолировать себя от мира, запираясь в комнате и проводя часы за видеоиграми, пишет Unilad.

Однако вскоре наметился просвет. Обеспокоенные родители узнали, что их сын продаёт обеды, но не стали злиться и положили все деньги на сберегательный счёт Ильи. И парень решил, что пришла пора менять свою жизнь. Он перестал сетовать на судьбу, взял себя в руки и стал работать над внешностью. Подростку было уже 16, самое время для трансформации.

Первым шагом стала честность по отношению к себе, к тому, как я выгляжу и что чувствую. Я был тощим подростком, у которого не было ни уверенности в себе, ни чувства собственного достоинства, ни друзей, ни даже девушки — ничего Илья Циков

Сначала Илья занимался сам, а потом, когда появилась возможность, записался в тренажёрный зал. Три года спустя из неуклюжего подростка он превратился в настоящего богатыря. А потом ещё и завёл инстаграм, где до сих пор делится своими успехами, чтобы вдохновлять других. Сейчас 22-летний парень тренируется пять-шесть раз в неделю и тщательно следит за питанием, стараясь употреблять не менее 2,5 тыс. калорий в день.

Парень обрёл невероятную популярность, встав за прилавок с морковными пирогами