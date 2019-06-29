Иногда олень за рулём не самое необычное, что встречается на дороге: 15 фото

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Фото © willbur21

Когда застрял в пробке или на парковке, умирая от скуки, волей-неволей начинаешь осматриваться по сторонам. Пользователи Reddit поделились самыми сумасшедшими открытиями, которые они совершили на дороге.

Вперёд, к победе! Но сперва заскочим за бургером.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/8qfjaj/they_see_me_romanthey_hatin/" target="_blank">wifeyhahn</a></p>

В этот день на дорогах было особенно безопасно.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/bhzus6/felt_extra_safe_on_the_roads_today/" target="_blank">swankyhigh</a></p>

Хитрый лайфхак, как прикрыть фанатством собственное нищебродство.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/baaimk/this_guy_wins_the_i_fixed_it_trophy_today/" target="_blank">Slap_Slim</a></p>

Акула преследует рыбный бургер, что тут странного — это же Новая Зеландия.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/aqrszf/a_shark_bus_chasing_a_fillet_o_fish_in_auckland/" target="_blank">paperplanesyo</a></p>

Новая противоугонная система заряжается живыми мышками, но имеет уязвимость перед программой "Мангуст".

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/6cw2rq/parker_next_to_this_car_today_new_kind_of_car/" target="_blank">djec</a></p>

Эти парни спешат на вечеринку рогоносцев?

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/97xgnc/i_was_driving_behind_this_today_stag_party/" target="_blank">willbur21</a></p>

Так много вопросов, так мало ответов...

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/IdiotsInCars/comments/azkjtn/car_owner_mistakes_car_for_skateboard/" target="_blank">Maklo_Never_Forget</a></p>

Капитан, щиты активированы!

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/bjua9e/only_in_the_philippines/" target="_blank">arkido</a></p>

Когда мама потащила с собой за продуктами.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/WTF/comments/70sqrb/pulled_up_next_to_me_at_a_red_light/" target="_blank">onesikkgs3</a></p>

Паркур по-древнерусски.

<p>Фото: © <a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/bllaq7/babushkas_creed/" target="_blank">diablek</a></p>

Игрушечный бордель и кукла вуду. Уборщики раскрыли свои самые странные находки

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