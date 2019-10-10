Изобрёл Менделеев, а закусывать надо огурцами. Разоблачаем мифы о русской водке

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Фото © pxhere

Сегодня - день появления русской водки. По одной из версий, именно в этот день появился рецепт всемирно известного крепкого напитка. Отмечать этот праздник среди недели распитием его, наверное, не стоит. Но вот подготовиться к выходным можно. Мы собрали различные мифы про водку. Раньше все они считались правдивыми.

Миф 1: водку изобрёл Менделеев

<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir0dGcwpHlAhXv0aYKHQjEC0AQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%3A%25D0%2594%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2_7.jpg&psig=AOvVaw2-nxSDJ4gHQbpdFZLk4F5b&ust=1570790890966374" target="_blank"><ins>Википедия</ins></a></p>

На самом деле, нет. Хотя миф о том, что создатель таблицы химических элементов ещё и "Столичную" изобрел, очень силён. Менделеев лишь защищал диссертацию "Рассуждение о соединении спирта с водою", но там речь шла о крепости 46%. При этом 40-градусная водка в Российской империи появилась в 1843 году, когда химику было девять лет. А впервые водка упоминалась ещё в 1503 году: спирт из зерна гнали монахи в Кремле.

Миф 2: закусывайте водку маринованным огурцом

<p><a href="https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1mqnQwpHlAhWwxcQBHWhCDrQQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fpxhere.com%2Fru%2Fphoto%2F1386321&psig=AOvVaw1p0azzTmQjoi4vUfd39oJY&ust=1570790998434297" target="_blank"><ins>PxHere</ins></a></p>

Ни в коем случае. Есть продукты, которыми водку закусывать ни в коем случае нельзя. И маринованный огурец там на первом месте. Уксусная кислота напомнит о себе жестоким похмельем. Также нельзя закусывать фруктами, сладким, острыми продуктами, жирным мясом и помидорами. Все они в сочетании с водкой вредят вашему организму, нагружая его сверх меры, а также провоцируют утренний бодун. Заедать лучше квашеной капустой или картошкой: они содержат витамин С и крахмал.

Миф 3: водка снимает стресс

<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/" target="_blank"><strong><ins>Marco Verch</ins></strong></a></p>

Водка, как и любой алкогольный напиток, — депрессант. Напиток оказывает на организм угнетающее, подавляющее действие. Вялое состояние, грустные мысли, помятое лицо после возлияний — это всё оттуда. Чтобы восстановиться после пьянки, организму требуется несколько дней. Врачи, конечно, делают маленькую оговорку, что порция водки, одна и объёмом 30–40 мл, поможет ненадолго взбодрить организм и сбросить напряжение. Но никто же не останавливается на одной рюмке. Поэтому день водки куда полезнее отметить чаем.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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