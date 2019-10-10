Изобрёл Менделеев, а закусывать надо огурцами. Разоблачаем мифы о русской водке

Сегодня - день появления русской водки. По одной из версий, именно в этот день появился рецепт всемирно известного крепкого напитка. Отмечать этот праздник среди недели распитием его, наверное, не стоит. Но вот подготовиться к выходным можно. Мы собрали различные мифы про водку. Раньше все они считались правдивыми.

Миф 1: водку изобрёл Менделеев

На самом деле, нет. Хотя миф о том, что создатель таблицы химических элементов ещё и "Столичную" изобрел, очень силён. Менделеев лишь защищал диссертацию "Рассуждение о соединении спирта с водою", но там речь шла о крепости 46%. При этом 40-градусная водка в Российской империи появилась в 1843 году, когда химику было девять лет. А впервые водка упоминалась ещё в 1503 году: спирт из зерна гнали монахи в Кремле.

Миф 2: закусывайте водку маринованным огурцом

Ни в коем случае. Есть продукты, которыми водку закусывать ни в коем случае нельзя. И маринованный огурец там на первом месте. Уксусная кислота напомнит о себе жестоким похмельем. Также нельзя закусывать фруктами, сладким, острыми продуктами, жирным мясом и помидорами. Все они в сочетании с водкой вредят вашему организму, нагружая его сверх меры, а также провоцируют утренний бодун. Заедать лучше квашеной капустой или картошкой: они содержат витамин С и крахмал.

Миф 3: водка снимает стресс

Водка, как и любой алкогольный напиток, — депрессант. Напиток оказывает на организм угнетающее, подавляющее действие. Вялое состояние, грустные мысли, помятое лицо после возлияний — это всё оттуда. Чтобы восстановиться после пьянки, организму требуется несколько дней. Врачи, конечно, делают маленькую оговорку, что порция водки, одна и объёмом 30–40 мл, поможет ненадолго взбодрить организм и сбросить напряжение. Но никто же не останавливается на одной рюмке. Поэтому день водки куда полезнее отметить чаем.