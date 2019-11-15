Без золота и мёда. Какая водка вскоре исчезнет с прилавков?

Через два года в России могут запретить водку с добавками искусственного происхождения и нерастительными пищевыми добавками. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции". Документ должен вступить в силу на территории Евразийского экономического союза в 2021 году. Производители активно воспротивились новым ограничениям. Ведь по ним с прилавков может исчезнуть большая часть водки. Вот что попадёт под запрет.

Водка с ванилином Ванилин — самая частая добавка в водку, она маскирует вкус спирта. Но чаще производители добавляют именно искусственную ваниль Фото © ТАСС / Лиходеев Семен

Водка с мёдом Как правило, мёд, прополис или пыльцу добавляют в водку для мягкости. Хотя чаще всего это не даёт какого-либо выраженного эффекта Фото © ТАСС / Пименов Роман

Водка с кислотами Уксусную и аскорбиновую кислоту очень часто смешивают с водкой, они позволяют регулировать кислотность Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Водка с экстрактом рогов Панты — рога марала. Используют кровь или порошок из них. Сами по себе они антиоксидант. А водке добавляют экзотики и цены Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Водка с золотом Водка с сусальным золотом появилась недавно. Хлопья не добавляют вреда или пользы. Но, если проглотить, можно оказаться в больнице Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Водка с молоком Производители заверяют, что таким образом они очищают водку. Но чаще всего такие заявления — лишь продуманный рекламный ход Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий