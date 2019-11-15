Без золота и мёда. Какая водка вскоре исчезнет с прилавков?

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Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Через два года в России могут запретить водку с добавками искусственного происхождения и нерастительными пищевыми добавками. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции". Документ должен вступить в силу на территории Евразийского экономического союза в 2021 году. Производители активно воспротивились новым ограничениям. Ведь по ним с прилавков может исчезнуть большая часть водки. Вот что попадёт под запрет.

Водка с ванилином

Ванилин — самая частая добавка в водку, она маскирует вкус спирта. Но чаще производители добавляют именно искусственную ваниль

Фото © ТАСС / Лиходеев Семен

Водка с мёдом

Как правило, мёд, прополис или пыльцу добавляют в водку для мягкости. Хотя чаще всего это не даёт какого-либо выраженного эффекта

Фото © ТАСС / Пименов Роман

Водка с кислотами

Уксусную и аскорбиновую кислоту очень часто смешивают с водкой, они позволяют регулировать кислотность

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Водка с экстрактом рогов

Панты — рога марала. Используют кровь или порошок из них. Сами по себе они антиоксидант. А водке добавляют экзотики и цены

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Водка с золотом

Водка с сусальным золотом появилась недавно. Хлопья не добавляют вреда или пользы. Но, если проглотить, можно оказаться в больнице

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Водка с молоком

Производители заверяют, что таким образом они очищают водку. Но чаще всего такие заявления — лишь продуманный рекламный ход

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Водка с монетой

Порой в водку добавляют серебряную монету. Одни верят, что водка становится чище. Другие просто собирают такие алкотрофеи

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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