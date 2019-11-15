Без золота и мёда. Какая водка вскоре исчезнет с прилавков?

Через два года в России могут запретить водку с добавками искусственного происхождения и нерастительными пищевыми добавками. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на новый техрегламент "О безопасности алкогольной продукции". Документ должен вступить в силу на территории Евразийского экономического союза в 2021 году. Производители активно воспротивились новым ограничениям. Ведь по ним с прилавков может исчезнуть большая часть водки. Вот что попадёт под запрет.
Водка с ванилином
Ванилин — самая частая добавка в водку, она маскирует вкус спирта. Но чаще производители добавляют именно искусственную ваниль
Фото © ТАСС / Лиходеев Семен
Водка с мёдом
Как правило, мёд, прополис или пыльцу добавляют в водку для мягкости. Хотя чаще всего это не даёт какого-либо выраженного эффекта
Фото © ТАСС / Пименов Роман
Водка с кислотами
Уксусную и аскорбиновую кислоту очень часто смешивают с водкой, они позволяют регулировать кислотность
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Водка с экстрактом рогов
Панты — рога марала. Используют кровь или порошок из них. Сами по себе они антиоксидант. А водке добавляют экзотики и цены
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Водка с золотом
Водка с сусальным золотом появилась недавно. Хлопья не добавляют вреда или пользы. Но, если проглотить, можно оказаться в больнице
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Водка с молоком
Производители заверяют, что таким образом они очищают водку. Но чаще всего такие заявления — лишь продуманный рекламный ход
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Водка с монетой
Порой в водку добавляют серебряную монету. Одни верят, что водка становится чище. Другие просто собирают такие алкотрофеи
Фото © ТАСС / Геодакян Артем