Фашистский фактор. Призрак нового майдана на Украине

Журналист Андрей Бабицкий — о наметившемся противостоянии президента Зеленского украинским радикалам.

Минские соглашения, похоже, сдвинулись с мёртвой точки, в которой пребывали в течение всего президентского срока Петра Порошенко. Первым важным сигналом готовности Киева приступить к выполнению его пунктов стал вчерашний отвод украинских вооружённых подразделений с одной из позиций близ станицы Луганская. Вторым шагом, предпринятым уже властями ЛДНР, явилась договорённость об односторонней передаче украинской стороне четырёх пленных. Можно считать, что таким образом был анонсирован предстоящий масштабный обмен по принципу всех на всех, о котором не раз публично говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Крайне существенно то обстоятельство, что о передаче украинских военнослужащих представители двух народных республик договаривались в Минске на заседании трёхсторонней комиссии с Виктором Медведчуком, которого ещё не так давно команда нового президента демонстративно вывела из переговоров об обмене. Его возвращение свидетельствует о скорректированном подходе. Совершенно очевидно, что без этого политика, находящегося в постоянном контакте с Москвой, Донецком и Луганском, дела шли бы ни шатко ни валко. Украинские пленные будут переданы уже завтра, и это откроет дорогу к полномасштабным переговорам о выполнении минских соглашений по расширенному списку пунктов.

До вчерашнего дня казалось, что Зеленский твёрдо придерживается политического курса своего предшественника, даже усилив его отдельные элементы. Так, возросшая интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР казалась прямым доказательством того, что неоднократные заявления сначала кандидата в президенты, а потом уже и избранного главы украинского государства о необходимости скорейшего установления мира были пустой, ничем не подкреплённой риторикой.

Зеленский один за другим воспроизводил основные тезисы той идеологической доктрины, которая была сформирована Петром Порошенко. Россия — оккупант и агрессор, с которым Украина ведёт войну в Донбассе. Запад должен усилить антироссийские санкции, минские соглашения нужно "переформатировать" так, чтобы Москва стала не гарантом их исполнения, а участником вместо Донецка и Луганска. При такой позиции сколько-нибудь результативные российско-украинские переговоры оказывались невозможны.

Но теперь выясняется, что неготовность Киева поступиться политическими принципами, исповедуемыми ультрарадикальной националистической частью украинского общества, мнимая. Делая реверансы в сторону националистов, Зеленский параллельно явно ищет как выходы на Москву, так и предпринимает усилия для того, чтобы запустить наконец минский процесс. Фактически речь идёт о том, что перспектива установления мира, ещё совсем недавно казавшаяся окончательно похороненной, стала прорисовываться довольно определённо.

Украинский лидер оказался в крайне сложном положении. Каждый его поступок находится в призме пристального внимания как господ националистов, так и заокеанских кураторов. Сближение с Москвой первые считают предательством национальных интересов, для вторых такой ход событий также нежелателен. Один неловкий шаг — и в украинской столице полыхнёт новый майдан, который обещает оказаться куда жёстче и кровавее того, что предшествовал государственному перевороту в 2014 году. Тогда среди протестантов не было участников боевых действий. Теперь же ветераны, знающие запах крови, имеющие на руках стрелковое оружие, станут костяком нового протеста.

Зеленскому в этих обстоятельствах надо демонстрировать чудеса политической эквилибристики. Но возможностей для этого немного. Нет сомнений, что возвращение Медведчука в политику, которое произошло не просто с ведома, а по прямому указанию Банковой, вызовет крайне негативную реакцию радикалов. Да и отвод войск — это совсем не то, чего они ожидают от власти. По их убеждению, войска следует не отводить, а перекидывать на линию фронта новые подразделения с тем, чтобы максимально активизировать боевые действия.

Так что конфликт президента с уже неоднократно обещавшими расправиться с ним националистами ("повесить на дереве на Крещатике" и другие столь же "милые" угрозы) представляется неизбежным, притом что он продолжит движение в обозначившемся направлении. Да и внутри самой властной структуры сейчас образовалась разновекторная политическая комбинация. Представители прежней группы, находившейся у украинского руля, способны изрядно попортить кровь президенту. Виктор Медведчук, к примеру, не исключает, что против него будет возбуждено уголовное дело за контакты с сепаратистами. Подобные решения генпрокурор Юрий Луценко принимает легко и непринуждённо. В ближайшее время станет понятно, насколько Зеленский готов спровоцировать политический кризис и есть ли ему чем ответить на акции протеста.