Россия стареет. Какой средний возраст жителей в стране и мире

С Росстатом не поспоришь. А там уверяют, что Россия неуклонно стареет. Об этом говорит средний возраст населения страны. В нынешнем году он составляет 40,02 года.

Средний возраст — эта та отметка, после которой половина населения страны младше неё, а половина старше. Если изучить статистику, то получается, что за последние полвека страна повзрослела почти на десять лет.

Насколько эти данные пугающие? Оказывается, не очень. Старение населения — нормальная тенденция для развитых государств. Но совсем другая картина в странах, где экономическая обстановка далека от стабильной. Мы сравнили средний возраст жителей России с возрастом её соседей по планете.

Россия — 40 лет Фото © Донат Сорокин/ТАСС

Монако — 54 года Фото © shutterstock

Япония — 48 лет Фото © shutterstock

Германия — 47 лет Фото © shutterstock

Великобритания — 41 год Фото © shutterstock

Армения — 36 лет Фото © shutterstock

Турция — 31 год Фото © shutterstock

Сирия — 25 лет Фото © shutterstock

Кения — 20 лет Фото © shutterstock