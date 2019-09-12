Россия стареет. Какой средний возраст жителей в стране и мире

С Росстатом не поспоришь. А там уверяют, что Россия неуклонно стареет. Об этом говорит средний возраст населения страны. В нынешнем году он составляет 40,02 года.
Средний возраст — эта та отметка, после которой половина населения страны младше неё, а половина старше. Если изучить статистику, то получается, что за последние полвека страна повзрослела почти на десять лет.
Насколько эти данные пугающие? Оказывается, не очень. Старение населения — нормальная тенденция для развитых государств. Но совсем другая картина в странах, где экономическая обстановка далека от стабильной. Мы сравнили средний возраст жителей России с возрастом её соседей по планете.
Россия — 40 лет
Фото © Донат Сорокин/ТАСС
Монако — 54 года
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Япония — 48 лет
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Германия — 47 лет
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Великобритания — 41 год
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Армения — 36 лет
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Турция — 31 год
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Сирия — 25 лет
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Кения — 20 лет
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Нигер — 15 лет
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