Россия стареет. Какой средний возраст жителей в стране и мире

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Фото © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

С Росстатом не поспоришь. А там уверяют, что Россия неуклонно стареет. Об этом говорит средний возраст населения страны. В нынешнем году он составляет 40,02 года.

Средний возраст — эта та отметка, после которой половина населения страны младше неё, а половина старше. Если изучить статистику, то получается, что за последние полвека страна повзрослела почти на десять лет.

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Насколько эти данные пугающие? Оказывается, не очень. Старение населения — нормальная тенденция для развитых государств. Но совсем другая картина в странах, где экономическая обстановка далека от стабильной. Мы сравнили средний возраст жителей России с возрастом её соседей по планете.

Россия — 40 лет

Монако — 54 года

Япония — 48 лет

Германия — 47 лет

Великобритания — 41 год

Армения — 36 лет

Турция — 31 год

Сирия — 25 лет

Кения — 20 лет

Нигер — 15 лет

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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