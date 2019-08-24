Война под градусом. Как "наркомовские 100 грамм" побеждали страх и стресс

В Красной армии существовали жёсткие ограничения к выдаче "фронтовых" 100 граммов водки, и это зависело не только от расположения воинских частей, но и от времени года.

22 августа 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны, согласно которому бойцы Красной армии стали ежедневно получать 100 граммов водки. О "фронтовых", или, как их ещё называли, "наркомовских" 100 граммах до сих пор не утихают споры. Одни считают, что водка только мешала воевать, другие — что она помогала легче переносить тяжести окопного быта на передовой. Третьи указывают на то, что в общих масштабах армии эта практика была совсем незначительной и в действительности не оказывала значительного влияния.

Хорошо забытое старое

Употребление алкоголя в действующей армии было старой традицией, уходящей корнями ещё к петровским временам, когда в России только появились регулярная армия и флот. Пётр I многое подсмотрел в европейских странах, где алкоголь регулярно выдавался морякам на флоте. Этот опыт был распространён на российский флот, а затем и на армию.

Стандартной считалась ежедневная выдача чарки (примерно 120 граммов) водки матросам в плавании. Что касается сухопутных войск, то они, как правило, получали алкоголь три раза в неделю в случае участия в боевых действиях и тяжёлых походах, в остальное время — только по праздникам. Впрочем, командир всегда имел право распорядиться выдать внеочередную порцию алкоголя на своё усмотрение. Например, после изнуряющего марш-броска в скверных климатических условиях.

Позднее, с введением призывной, а не рекрутской армии, появилась возможность даже зарабатывать на трезвости. Непьющие солдаты и матросы могли отказаться от положенной им чарки и получить взамен небольшое денежное вознаграждение (несколько копеек. — Прим. Лайфа).

Резкий рост употребления алкоголя в России на рубеже XIX–XX веков породил бурную дискуссию о целесообразности широкого применения крепкого алкоголя в армии и на флоте. Результатом этих споров стала отмена "царской чарки" в армии и на флоте. В 1908 году военное ведомство не только упразднило выдачу алкоголя, но и запретило его продажу в солдатских буфетах и лавках при части.

"Ворошиловские" 100 грамм

Водка вновь вернулась в рацион солдат только спустя 30 лет. В конце 1939 года началась война с Финляндией. Боевые действия проходили в северном регионе с крайне неблагоприятными климатическими условиями. Советские войска несли большие потери, причём от обморожений РККА теряла на порядок больше солдат, чем в результате боевых действий.

В этих условиях Наркомат обороны выступил с инициативой наладить ежедневную выдачу 100 граммов водки на человека во фронтовых частях. Инициатива принадлежала наркому обороны Ворошилову. Из-за этого получаемую порцию водки (100 граммов) солдаты стали называть "наркомовскими", или "ворошиловскими".

Водку в частях начали выдавать с 10 января 1940 года. Лётчики, как элита армии, вместо водки получали коньяк. Танкистам полагалась двойная порция "наркомовских". Ожидалось, что алкоголь позволит легче переносить тяжелейшие погодные условия зимней войны. Оценить влияние наркомовского подарка на боеспособность армии было трудно, поскольку война закончилась достаточно быстро. Боевые действия прекратились уже к марту 1940 года. С окончанием войны выдачу "ворошиловского пайка" прекратили.

Возвращение "фронтовых"

Алкоголь вернулся в советскую армию спустя полтора года. 22 августа 1941-го вышло постановление Государственного комитета обороны № 562 "О введении водки на снабжение в действующей армии". Оно устанавливало выдачу 100 граммов 40-градусной водки всем красноармейцам и командирам передовой линии действующей армии, начиная с 1 сентября. Строго говоря, 100 граммов правильнее было бы называть сталинскими, поскольку постановление было подписано именно им, к тому же он занимал пост наркома обороны.

Спустя несколько дней в Постановление ГКО было внесено уточнение приказом Наркомата обороны № 0320. Этот документ возлагал ответственность за доставку водки и контроль над её расходованием на военные советы фронтов и армий. Учёт алкоголя вели интендантские службы, регулярно отчитывавшиеся перед Главным интендантским управлением армии. Приказ был подписан заместителем наркома обороны генерал-лейтенантом Хрулёвым.

Зачем понадобились

Причина, по которой в РККА была возобновлена выдача крепкого алкоголя, по сей день остаётся неразгаданной тайной. В период зимней войны с Финляндией это можно объяснить тем, что алкоголь помогает легче переносить холод, хотя бы на уровне субъективных ощущений (современные специалисты категорически не рекомендуют согреваться водкой. — Прим. Лайфа). Но в данном случае приказ вышел в тёплое время года.

Существует несколько версий, объясняющих возвращение крепкого алкоголя в солдатский паёк. По одной версии, это было сделано, чтобы притупить у солдат страх перед врагом, который в первые месяцы войны так уверенно продвигался вперёд, что казался непобедимым. По другой версии, алкоголь, наоборот, должен был помочь солдатам расслабиться и снять стресс после участия в тяжёлых боях. По третьей версии, алкоголь должен был притуплять чувствительность при ранении. И алкоголь выдавали, чтобы солдат не испытывал нестерпимых мучений и болевого шока, пока ему не окажут помощь санитары.

На протяжении войны постановления о выдаче водки регулярно корректировались. Судя по тому что в холодное время года список, кому полагались "наркомовские", расширялся, а в тёплое — ограничивался, алкогольный паёк в первую очередь рассматривался как средство облегчения окопного быта в тяжёлых климатических условиях. Подтверждением этого факта служит ходатайство Хрулёва, который зимой 1944–1945 года предложил Сталину сократить "зимний период", когда алкоголь выдавался большему числу военнослужащих, мотивировав это тем, что боевые действия ведутся теперь в Европе, где климат более мягкий.

Когда выдавали

Ещё один спорный момент — период, когда выдавали алкоголь. Дело в том, что ни одно из постановлений не регламентировало выдачу алкоголя во фронтовых частях. Лишь в постановлении ГКО от 12 ноября 1942 года указывалось, что лётчикам полагается выдавать водку по выполнении ими боевой задачи. Что касается всех остальных, то им алкоголь отпускался на усмотрение командного состава. В одних случаях "фронтовые 100 грамм" выдавались перед атакой. В других — после. Отсюда и противоречивые воспоминания фронтовиков: одни в своих мемуарах писали, что водку выдавали перед атакой, другие уверяли, что это происходило уже после боя.

Кому полагались

С сентября 1941 по май 1942 года "наркомовские 100 грамм" выдавались всем военнослужащим на передовой линии, включая инженерно-технический состав ВВС, занимавшийся обслуживанием на аэродромах. С мая 1942 года выдача алкоголя была ограничена. Теперь "фронтовые" выдавали только тем частям передовой линии, которые принимали непосредственное участие в наступательных операциях. Всем остальным алкоголь отпускался исключительно в дни государственных или полковых праздников.

Однако с наступлением холодов эту норму отменили. С ноября 1942 года "наркомовский паёк" вновь полагался всем подразделениям, находящимся на передовой и участвующим в боевых действиях. Кроме того, по 50 граммов в сутки выделялось полковым и дивизионным резервам, а также инженерным частям, выполняющим тяжёлые задачи или действующим под огнём противника. Вернулась также и старая практика времён императорской армии: находящимся на излечении в полевых госпиталях по указанию врача разрешалось выдавать по 50 граммов водки.

Военнослужащим Закавказского фронта в порядке исключения стали выдавать не водку, а 300 граммов вина. В некоторых случаях водку заменяли 200 граммами креплёного вина. Тыловым частям "фронтовые 100 грамм" не полагались, и их выдавали только по праздникам.

В мае 1943 года "наркомовскую" водку вновь перестали раздавать. Ежесуточные 100 граммов полагались только подразделениям, участвующим в наступательных сражениях. В дальнейшем армия регулярно переходила с зимнего потребления на летнее. Зимой водку выдавали всем частям в окопах на передовой, летом — только тем, кто участвовал в наступлении. Последняя военная зима была сокращённой. Если в прежние годы зимний период длился с ноября по май, то, когда боевые действия переместились в более тёплую Европу, он был ограничен тремя месяцами — с 1 декабря по 1 марта.

Пить "наркомовскую" водку или нет, было личным делом каждого. Как правило, если подразделению выдавали алкоголь, то брали все, от своей порции никто не отказывался. Но дальше каждый поступал по-своему. Кто-то выпивал, но многие обменивали свою порцию на какие-нибудь нужные вещи у других солдат. Для тех, кто всё же отказывался от положенной "чарки", предусматривалась компенсация в размере десяти рублей.

Это совсем небольшая сумма: в свободной продаже на рынке буханка чёрного хлеба стоила порядка 200 рублей (продукты, выдаваемые по карточкам, дотировались и стоили значительно дешевле, но их количество было ограничено. — Прим. Лайфа). Кроме того, деньги военнослужащим не выдавались на руки, а зачислялись на так называемый денежный аттестат. Именно поэтому от своей порции почти никто не отказывался и предпочитал с выгодой обменять её на что-то необходимое.

Что касается влияния алкоголя на боеспособность армии, то на этот счёт существуют разные мнения. Многие ветераны вспоминали, что перед атакой они категорически отказывались пить, поскольку по опыту знали, что выпившие водку чаще гибнут. Зато когда "наркомовские" выдавали после тяжёлого боя, это помогало справиться со стрессом.

Выдача водки полностью была прекращена в мае 1945 года. С тех пор и советская, и российская армии стали безалкогольными. Исключение составляли только подводники, которые в походах получали вино.