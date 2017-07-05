Бандеровский террор: реальная угроза или картонная война

Журналист Андрей Бабицкий — о высказываниях украинских политиков о "войне на территориии России".

Угрозы в адрес России украинских политиков разного ранга, начиная со всевозможных "экс" и заканчивая действующими депутатами и чиновниками, многие считают безвредной клоунадой, но с изрядной примесью идиотии, как и положено по негласному уставу политической жизни на Украине.

Несколько дней назад депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обрисовал перспективы окончания войны в Донбассе. Она обязательно завершится захватом украинскими воинами Москвы и разрушением Кремля. Коллега Мосийчука Андрей Тетерук чуть раньше выразил уверенность в том, что армия Украины непременно проведёт парад на Красной площади. Экс-министр обороны Анатолий Гриценко в эти же дни предложил во время телеинтервью отвечать на каждый подрыв украинских силовиков двумя терактами в Таганроге или Москве. Подсчитывать количество высказываний о том, что Украина "освободит" Кубань или другие "исконно украинские" территории, которые сейчас по недоразумению являются российскими, не имеет смысла, ибо счёт давно уже пошёл на десятки.

С одной стороны, вся эта речевая вакханалия и впрямь кажется праздником всеобщего слабоумия, который ежедневно отмечают на Украине в течение нескольких последних лет. С другой — желание зубоскалить куда-то уходит, когда вспоминаешь, что слетевшая с катушек страна уже три года с лишним ведёт войну, жертвами которой стали тысячи людей. И ведь само по себе кровопролитие в Донбассе — причины, мотивы, попытки рационального обоснования — ничуть не менее безумно, нежели заявления представителей киевского политического бомонда. И тем не менее оно стало реальностью и продолжает оставаться ею, несмотря на всю свою неправдоподобность.

Высказанные идеи раздвигают границы вероятного. То, что раньше невозможно было даже помыслить в качестве одного из вариантов будущего, становится явью, когда облекается в мантию слов, какими бы идиотскими они ни казались людям со стороны. А война с Россией на территории России — это одно из господствующих настроений в, условно говоря, бандеровской среде, которая давно уже стала частью нынешней политической системы Украины. Я уверен, что угрозы, обещания и проекты, связанные идеей переноса боевых действий на российскую территорию, — это лишь надводная часть айсберга. Где-то на глубине идут процессы технической подготовки к проведению терактов.

В начале 1995 года, когда российские войска вошли на территорию Чечни, Джохар Дудаев, сидя в так называемом президентском дворце в Грозном, обещал, что чеченцы дойдут до Камчатки. Чуть позже он заявил, что сформирован батальон смертников, которые направлены в разные регионы России для нанесения смертоносных ударов. Тогда всё это тоже казалось идиотской пустопорожней болтовнёй загнанного в угол ичкерийского лидера.

А между тем уже через полгода Басаев захватит роддом в Будённовске, через пару лет группы боевиков в период между войнами начнут совершать регулярные вылазки на сопредельные территории, в Пятигорске, Владикавказе и других городах Северо-Кавказского региона на рынках, автобусных остановках станут взрываться самодельные взрывные устройства, через три года в Каспийске, Москве и Волгодонске будут взорваны многоквартирные здания. Террористическая война, объявленная ещё в начале первой чеченской, продлится долгие годы. Кажется, и сегодня говорить о её полном завершении рано, хотя именно Чечня как её инициатор и источник почти полностью деактивирована.

В своей слепой и животной ненависти к России и всему русскому нынешняя бандеровщина очень близка к ичкерийскому национализму и пришедшему ему на смену специфическому, с этническими элементами, исламскому радикализму. Их можно считать родственниками и по другому важному параметру: после Будённовска у чеченских боевиков, по сути, не осталось никаких нравственных ограничений на применение террора, похожий настрой после трёх лет войны отличает и украинских националистов.

Если бы у них вдруг появилась возможность невозбранно сеять сегодня смерть на территории России, нет никаких сомнений, что они этой возможностью непременно воспользовались бы. Единственное, что Украина, как государство, связанное правовыми обязательствами в рамках евроатлантической интеграции, не может позволить себе открыто прибегнуть к террору как к методу ведения боевых действий, поскольку это неприемлемо для Запада. Поэтому ожидать, что атаки будут проводиться как легальные акции, не стоит. Надо полагать, что эта будет глубоко законспирированная, параллельная, скрытно организуемая государственными структурами деятельность отдельных групп и одиночек, которые заявят о себе как о мстителях, подвизающихся на ниве террора по собственной воле.

В 2012 году грузинские службы безопасности собрали в Грузии большую группу чеченских боевиков, приглашённых из европейских стран. Их вооружили, обучили и собирались забросить на территорию России. В последний момент Михаил Саакашвили почему-то решил приостановить операцию, и группа решила выдвинуться на войну на свой страх и риск, однако грузинские силовики в августе 2012-го остановили чеченцев.

Часть из них были убиты в перестрелке, часть — разоружены и задержаны. Но это как раз хрестоматийный пример того, как постсоветская страна, поддерживаемая Западом, может позволить себе использовать террористов для борьбы с Россией. Да, собственно, и попытки организовать теракты в Крыму прошлым летом показывают, что Киев уже пытался отрабатывать эту тему, однако ввиду провала, которым закончился первый подход, он отложил её до лучших времен.

Понятно, что парад на Красной площади или дымящиеся руины Кремля так и останутся мечтами невменяемых украинских политиков, но для организации терактов у украинских силовых ведомств ресурсов более чем достаточно. О таких возможностях Джохар Дудаев мог только мечтать. У Украины, несмотря на полный экономический развал, сегодня есть хорошо вооружённая, боеспособная армия, разветвлённая и мощная служба безопасности, получившая, по сути, право на использование любого насилия, деньги, любые технические средства для проведения террористических актов.

Так что появление украинских "мстителей" в России всего лишь дело времени. В утешение могу сказать, что российские спецслужбы, имея колоссальный опыт по борьбе с терроризмом, стопроцентно просчитали вероятность такого развития событий и подготовили комплекс ответных мер. Однако на сотню нейтрализованных атак приходится одна реализованная. Именно поэтому бандеровские планы не стоит считать совсем уж безобидными.