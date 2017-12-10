Как украинский замминистра намерен "раздробить Россию"

Журналист Андрей Бабицкий — о том, как некоторые наши соседи уже пытались осуществить планы по "развалу России" и что из этого вышло.

Кто только за последние четверть века не писал и говорил о необходимости или желательности распада России. Предсказатели из либерального лагеря, утверждающие много лет подряд, что такой исход неизбежен, должны были уже немного устать на пару со сторонниками независимой Ичкерии, ожидая неминуемой катастрофы, которую, впрочем, они катастрофой не считают. И среди российских патриотов есть особая категория лиц, называющих себя национал-демократами, которые выступают не столько за развал, сколько за та, чтобы сбросить за борт балласт, состоящий, по их квалифицированному мнению, из кавказских республик России.

Между прочим, не так давно перспектива расчленения российского государства по схеме разрушения СССР вовсе не казалась невозможной. В начале 90-х прошлого века центробежные процессы шли настолько бурно и стремительно, что казалось еще вот-вот и национальные республики начнут заявлять о своей самостоятельности, как это сделала Чечня. Похоже, однако, что эта тенденция преодолена и сейчас можно забыть о попытках автономий добиться суверенитета в полном соответствии с призывом президента Ельцина брать этого самого суверенитета , кто сколоько сможет унести. Тем не менее, мечтами о развале, голоде, бунтах, технологических катастрофах в нашей стране живет теперь Украина, вернее часть ее не вполне адекватных политиков. Именно из Киева чаще всего звучат голоса тех, кто считает дезинтеграцию России уже почти произошедшей. Ждать осталось совсем недолго.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука продвинулся несколько дальше своих активных соотечественников. Он полагает, что его родная держава не должна просто равнодушно взирать на процесс, ожидая результата. Украине следует вмешаться, чтобы содействовать "дроблению России на части. Экстравагантные заявления — это давнее хобби заместителя министра. Можно было бы и на сей раз пройти мимо очередной глупости, отнеся ее на счет неполной вменяемости данного персонажа, однако уверен., что под словами Туки с радостью подписались многие, если не все, сегодняшние украинские политики.

Нам следует вспомнить, что у нас уже был сосед, сделавший ставку на развал России и пытавшийся в меру сил способствовать такому развитию событий. Речь идет о Грузии, которая на территории Панкисского ущелья дала приют представителям исламистского подполья из Чечни. Чеченские радикалы залечивали раны в тбилисских больницах, набирались сил среди соотечественников, чтобы снова вернуться в Россию и воевать с федералами. Правда чеченцы доставили немало хлопот своим покровителям, не желая отказываться на новом месте от старых привычек. После того, как боевики обжились в Панкиси, в Грузии начали пропадать люди, главным образом состоятельные. Гости продемонстрировали хозяевам, что отказываться от любимого развлечения они не намерены: работорговля — это святое. Кроме того, чеченцы довольно легко вступали в конфликты с полицией, задействуя в качестве безотказного аргумента имевшееся у них в наличии стрелковое оружие.

Так что роман грузинских властей с поборниками чистого ислама длился не очень долго. Значительную часть гостей вынудили перебраться в Турцию, оставшихся взяли под довольно плотный контроль. Тем не менее, отказываться от планов разжечь костер на российском Кавказе Михаил Саакашвили, бывший тогда президентом Грузии, не собирался. В Тбилиси на различные конференции приглашали активистов национальных движений из кавказских республик России, курировал условно говоря чечено-черкесское направление ныне отбывающий наказание в тюрьме министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Я несколько раз тоже был гостем на таких мероприятиях. Там абсолютно открыто говорилось о том, что не только Чечня, вся кавказская территория должна стать площадкой военных действий.

В течение долгих лет грузины собирали, пестовали подкармливали кавказских националистов, что, впрочем, не принесло желаемого результата. Саакашвили даже попытался заслать в Россию вооруженных диверсантов. Этот проект также должен был быть реализован под крышей МВД. Из Европы в Грузию приехали чеченские беженцы, которых несколько месяцев обучали, обещая вот-вот дать коридор в Россию. Что-то пошло не так и Саакашвили в какой-то момент решил отказаться от затеи, но теперь уже взбунтовались приглашенные чеченцы. Они двинулись на границу собственным ходом, но по пути были окружены грузинской полицией и частично расстреляны, частично взяты в плен.

Я не знаю этого точно, но часто сталкиваюсь с информацией, что на Ураине сейчас тоже привечают разного рода маргиналов-врагов России. Не так давно ФСБ ликвидировала трех боевиков, воевавших за ИГИЛ в Сирии, которые проникли на российскую территорию из Украины. Киев в своей ненависти к России давно уже зашел гораздо дальше, нежели Тбилиси при Саакашвили. И для "дробления России" ему нужны люди, готовые воевать. Поэтому не надо удивляться, если вдруг выяснится, что Украина готова поддерживать любого душегуба или преступника, лишь бы они согласились на участие в вооруженных провокациях в стране-агрессоре.

Поэтому можно, конечно, наплевать на заявление Туки, но надо помнить, что слова не обязательно остаются только словами. Иногда за ними следуют вполне конкретные дела.