Раввин предсказал конец света, который наступит из-за конфликта в секторе Газа

По мнению священника, напряжённость на Ближнем Востоке приведёт Израиль к "сражению библейского масштаба", описанному в священных текстах как "война Гога и Магога".

Раввин Пинхас Уинстон, автор 50 книг религиозно-мистической направленности, предупредил, что Святая земля вскоре может стать ареной самой разрушительной войны в истории человечества, которая ознаменует собой конец света. Он обратился к Вооружённым силам Израиля с призывом к приведению войск в полную боеготовность.

Заявления священнослужителя прозвучали на фоне возобновившихся столкновений израильтян и палестинцев в секторе Газа. Кроме того, не утихают ожесточённые споры между Израилем и Ираном по поводу присутствия армии Исламской Республики в Сирии. Раввин заявил, что следующим крупным конфликтом в регионе может стать описанная в священных текстах война Гога и Магога (врагов "народа божьего").

Даже локальная битва может запустить маховик. Сражение продлится всего 12 минут, а в итоге запылает весь мир. Мы столкнёмся с чем-то настолько ужасающим, чего даже не можем себе представить Пинхас Уинстон

Мы не можем знать, из-за чего начнётся война. Первую мировую спровоцировало убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Конфликт в секторе Газа в 2014-м разгорелся после убийства трёх мальчишек. То же самое относится и к будущей войне Гога и Магога Пинхас Уинстон

Гог и Магог — в авраамической эсхатологии названия народов, которые пойдут войной на Израиль, но будут повержены огнём с неба. В Новом Завете описывается их нашествие на город святых по окончании тысячелетнего царства.

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