Таймер смерти. Как череп избитого "треснул" через несколько дней после драки

Разборки двух молодых парней в станице Преображенской Волгоградской области закончились трагедией: один — в СИЗО, отец другого — в могиле.

Папа 26-летнего парня Александр Галушкин решил разобраться с обидчиком сына — 18-летним кадетом Даниилом Почтаревым, но в итоге сам оказался в больнице.

Обследование сразу после драки не показало серьёзных травм у Александра, но через несколько дней был сделан ещё один рентген, на котором было видно, что его череп расколот на части. Спустя ещё пару дней мужчина скончался.

Подозревают в смерти Александра как раз Даниила Почтарева, хотя сам он уверяет, что просто оттолкнул мужчину, пытавшегося его избить, и тот лишь слегка ударился затылком. Парень сейчас в СИЗО. А его родные возмущены: почему судят Даниила, ведь, судя по рентгеновским снимкам, трещины на черепе умершего появились уже после драки?