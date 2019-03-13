Тайны, не унесённые в могилу. Врачи в Волгограде подменяли органы умершим

Тайны, не унесённые в могилу. Врачи в Волгограде подменяли органы умершим

Фото: © Pixabay

5193

Патологоанатомов волгоградского морга подозревают в подмене биоматериалов умерших. По версии родственников погибших, это делалось для того, чтобы скрыть реальную причину смерти. Сейчас несколько семей пытаются добиться правды. СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Главный патологоанатом Волгоградской области Вадим Колченко под домашним арестом.

Автор:
АС
Аделия Саттарова
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×