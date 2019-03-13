Тайны, не унесённые в могилу. Врачи в Волгограде подменяли органы умершим
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Патологоанатомов волгоградского морга подозревают в подмене биоматериалов умерших. По версии родственников погибших, это делалось для того, чтобы скрыть реальную причину смерти. Сейчас несколько семей пытаются добиться правды. СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Главный патологоанатом Волгоградской области Вадим Колченко под домашним арестом.
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