Супергерой из Екатеринбурга бесплатно делает ремонт у ветеранов: фото до и после

По жизни Антон далеко не бездельничает: парень занимается строительством и подрабатывает таксистом. А в свободное время делает ремонт нуждающимся.
Мужчина признаётся, что легко не было: сперва пришлось копить деньги, а затем убеждать недоверчивых и сомневающихся в чужом альтруизме пенсионеров.
Ради воплощения своей задумки Антон распространил объявления по обществам инвалидов, пенсионеров и просто по знакомым.
Но все стеснялись попросить о помощи. А потом, когда Антон сам находил нуждающихся, они уже стеснялись просить что-то посерьёзнее, чем покраска стен.
Но молодой человек стоял на своём и с учётом всех пожеланий делал ремонт мечты. В этом ему помогали его проверенные коллеги-строители.
Теперь люди постоянно шлют Антону заявки. Но он признался, что кого-то приходится отсеивать, ведь бесплатный ремонт хотят многие, но нужен он не всем.
Денег за свою работу парень не берёт. У него есть несколько счетов в открытом доступе, куда сочувствующие скидывают небольшие суммы, желая удачи.
Антон надеется, что когда-нибудь ему удастся открыть что-то вроде "Квартирного вопроса", но бесплатного.
Девушка не смогла найти пару на выпускной, и на помощь пришёл её стильный дедуля
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