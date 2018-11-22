18-летняя мажорка устроила съёмки с живым львёнком на фоне машины ДПС в Москве

18-летняя Карина — студентка РАНХиГС, дочка состоятельного бизнесмена Арарата Назаретяна, который занимается торговлей автозапчастями, арендой и строительством. Девушка позволила себе устроить необычную фотосессию, за что ей грозит административное наказание, пишет телеграм-канал Mash.

Девушке, видимо, надоели съёмки с обычными дорогими машинами, и она решила найти что-нибудь поинтереснее. Карина отправилась на Воробьёвы горы, захватив с собой живого львёнка.

Там она и устроила необычную фотосессию. На этот раз фоном послужила спецмашина ДПС, у которой девушка позировала с животным. Вероятно, автомобиль был с ненастоящими номерами — 2019.

Но забава девушки не осталась незамеченной. На неё обратили внимание правоохранители. Теперь в МВД выясняют, откуда у студентки появилась такая машина. За рискованную фотосессию Карина может получить административное наказание.