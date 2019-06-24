Видео с мускулистой вороной вызвало панику среди пользователей Twitter

Ролик быстро стал вирусным, и пользователи сразу принялись гадать, почему птица так странно выглядит, начали придумывать мемы. А в комментарии пришёл даже орнитолог.

В Сети быстро стало вирусным видео, которое выложила пользовательница "Твиттера" keita_simpson, оно набрало почти 9 млн просмотров. На кадрах видно странную ворону, которая стоит, опираясь на крылья. При этом они выглядят словно мускулистые руки, а лап птицы не видно.

У пользователей к ролику появилось много вопросов. Они спрашивали, настоящее ли это существо, где его лапы и что с ним вообще происходит. А остряки сравнили пернатое с гориллой и Халком и принялись делать забавные мемы на эту тему.

Что это такое? Кто с ней это сделал? smerdisss

Это настоящее существо? Или я просто глупый? aliaalnu

Всеобщее замешательство попыталась развеять орнитолог Кейли Свифт. Она написала, что это птица из большеклювых ворон, у которых голова выглядит непропорционально большой. С ней всё абсолютно в порядке, её лапы на месте. Птица так нежится на солнышке во вполне присущей им позе. Просто обычно они садятся ближе к земле и открывают клюв. Кейли даже прикрепила наброски с птицей в подтверждение своих слов. Однако это не помешало юзерам продолжать веселиться.

Когда птицы загорают, они опускают крылья и поднимают хвосты. Под прямым углом, из-за чего может создаваться впечатление, что лап нет <...> Загорать — для птиц обычное дело Кейли Свифт

С помощью этой иллюзии можно увидеть, как мозг нас постоянно держит в дураках