Работница детсада в Казахстане сняла, как воспитательница душит плачущую девочку

В Сети появилось видео, на котором работница частного детского сада в Темиртау душит одну из воспитанниц. Девочка рыдает, но воспитательница хладнокровно удерживает её под одеялом на глазах у других детей.

Происходящее сняла на видео нянечка детского сада. Почему женщина не вмешалась и не остановила издевательства над ребёнком, непонятно. Видео было выложено в социальную сеть "ВКонтакте", и одна из жительниц Темиртау узнала на нём своего ребёнка, чьё лицо мелькнуло на заднем плане. Она забила тревогу и привлекла к ролику внимание других родителей.

Вскоре выяснилось, что на видео запечатлена 50-летняя воспитательница Умит Пирмаханова, а под одеялом находится полуторагодовалая Нана. Таким образом воспитательница "успокаивала" малышку, которая не хотела спать во время тихого часа. Отметим, что родители девочки недавно перевели её в другой садик, так как каждое утро ребёнок впадал в истерику. Но причины нервного поведения малышки стали понятны лишь теперь.

Я говорю: "Что с ребёнком нашим?" Теперь всё это выяснилось, мне советуют к психологу, как я могу? Я не знаю, как у неё этот стресс пройдёт. Ночами она кричала бабушка Наны

Педагогическими методами Умит Пирмахановой заинтересовалась казахстанская полиция. По информации местного телеканала КТК, воспитательнице грозит штраф в 40 тысяч тенге (~7,5 тысячи рублей) или арест на 40 суток. Будет ли наказана нянечка, которая не вмешалась в происходящее, пока не известно.