Сильные и сексуальные. Как женщины-супергерои спасали мир в культовых фильмах

В прокат вышел новый кинокомикс — "Капитан Марвел". Это первая картина студии Marvel, где в роли спасителя человечества выступает женщина. Но, как это обычно бывает, ажиотаж вокруг премьеры немного раздут. Ведь в кино и до фильма "Капитан Марвел" было много женщин, которые спасали мир. Life решил вспомнить несколько известных и не очень фильмов, в которых представительницы прекрасного пола расправляются с большим злом.

Диана ("Чудо-женщина")

Первая супергероиня из кинокомиксов новой волны. Диана (Галь Гадот) — амазонка. Как гласит легенда, её слепили из глины, жизнь в которую вдохнул сам Зевс. Благодаря этому Диана стала суперсильной, суперкрасивой и научилась лихо обращаться с божественным супероружием. Например, хлыстом истины, сплетённым самим Гефестом, или наручами, выкованными из доспехов Зевса.

В фильме чудо-женщина долгое время живёт на изолированном от цивилизации острове. Но однажды узнаёт, что во всём остальном мире идёт Первая мировая война. Жажда справедливости не позволяет Диане остаться в стороне, и она отправляется на фронт. На войне она узнаёт, что тьму в сердцах людей посеял её родственничек — Арес, бог войны. И если ему накостылять, распри между народами прекратятся. Хотя бы ненадолго.

Лара Крофт ( "Лара Крофт — расхитительница гробниц" )

Изначально Лара Крофт — это героиня серии одноимённых видеоигр Tomb Raider, в которых проворная (и сексуальная) женщина с двумя пистолетами исследует руины древних цивилизаций и собирает ценные артефакты. Популярность игр привела персонажа и в кино. Причём несколько раз.

Впервые Лара появилась на больших экранах в 2001 году. Тогда её сыграла Анджелина Джоли. В 2003 вышел сиквел с этой же актрисой. Обе картины должны были стать женским ответом Индиане Джонсу, но получилось не очень. Поэтому на долгие годы Лара исчезла с афиш кинотеатров. Перезагрузка же кинофраншизы случилась только в 2018 году.

В последней экранизации Лара — молодая девушка с бунтарским характером, сильной волей и трезвым умом. Она получает в наследство от отца кучу денег, а заодно и вагон проблем. Выясняется, что родитель Крофт охотился за древней японской реликвией, которая источает заразу, способную уничтожить всё человечество. Отец, как водится, хотел найти артефакт, чтобы его уничтожить и защитить тем самым от рук злодеев. Ни тот ни другие в своё время не нашли древнюю биологическую бомбу. А вот Лара нашла. Причём одновременно со злодеями. Но стараниями девушки катастрофа не случается.

Женщина-кошка ("Тёмный рыцарь: Возрождение")

Наравне с Дианой — один из ярких женских персонажей из вселенной DC. Рано осиротела и с детства боролась за жизнь на улицах Готэма, родного города Бэтмена. Как правило, обеспечивала себя всем необходимым воровством и обманом. Поэтому чистой героиней, её, конечно, считать трудно. За годы тренировок и бесконечной практики стала превосходным рукопашным бойцом, в совершенстве овладела акробатикой и научилась невероятно тихо и незаметно двигаться.

В кино, как и в комиксах, женщина-кошка — неоднозначный персонаж. Она периодически работает как на зло, так и на добро. Например, в фильме "Тёмный рыцарь: Возрождение" Кошка в исполнении умопомрачительной Энн Хэтэуэй помогает Бэтмену расправиться со злодеем Бэйном. Есть и отдельный фильм "Женщина-кошка", главную роль в котором играет блистательная Хэлли Берри. Согласно сюжету, героиня Берри едва не погибает во время попытки проникновения на суперсекретный объект. Спасают её обычные с виду кошки, наделённые магической силой. После этого женщина-кошка перевоплощается и начинает бороться с преступностью.

Эллен Рипли ("Чужой")

Эллен Рипли — героиня серии фильмов "Чужой". Спасала людей на больших экранах до того, как это стало мейнстримом. Рипли родилась на Луне в 2092 году, в эпоху, когда люди уже вовсю бороздили просторы космоса и добывали на планетах и астероидах ценные ресурсы. Став инженером, Эллен пошла в Военно-торговый флот США и по распределению попала на корабль "Ностромо".

Именно в ходе одного из рейсов "Ностромо" экипаж натыкается на неизвестную землянам планету, где "лицехват" откладывает личинку ксеноморфа в одного из коллег Рипли. Уже на корабле из груди бедолаги вырывается жестокая тварь, которая убивает весь экипаж. Кому в итоге приходится разгребать проблемы? Правильно. Сильной и выносливой Эллен Рипли, которая не только может управлять космическим кораблём, но и ловко владеет огнемётом. В результате женщина обманывает тварь, не позволяет ей долететь до Земли и устроить там геноцид.

В общем, "Чужой" — классика жанра. С интервалами в пару лет можно пересматривать бесконечное число раз — всё равно будет интересно и страшно.

Чёрная вдова ("Мстители")

Чёрная вдова, она же Наталья Романова, пожалуй, самая примелькавшаяся и аппетитная супергероиня современности. Потому без её участия не обошлась ни одна серьёзная заварушка "Мстителей".

Родилась и выросла Наташа в Сталинграде. Стала агентом КГБ и впоследствии одной из первых подопытных, на которой испытали сыворотку суперсолдата. Точно такую же, к слову, вкололи и Стиву Роджерсу, Капитану Америка. Благодаря сыворотке Наташа стала гораздо сильнее и выносливее среднестатистического человека. Была послана Россией в США, чтобы обольстить Тони Старка. Эту миссию Романова провалила, поэтому осталась в Штатах.

И пришлась там очень кстати. Вместе с ватагой "Мстителей" Чёрная вдова неоднократно спасала мир. Первый раз — от нашествия инопланетной расы Читаури. Второй раз — от обезумевшего робота Альтрона. Ну и в третий раз Наташе представилась возможность проиграть схватку зловещему титану Таносу.

Эластика ("Суперсемейка")

Эластика — персонаж дилогии мультфильмов "Суперсемейка". Обладает невероятно гибким и эластичным телом. Каждая её конечность, как, впрочем, и туловище, может растягиваться до больших размеров. В первой части "Суперсемейки" работала наравне со своим супругом Мистером Исключительным. Вместе они спасли мир от суперзлодеев Синдрома и Подрывашкина. В сиквеле Эластика вышла на первый план: ей одной поручили поймать Экранотирана.

Кстати, "Суперсемейка" — отличная картина для семейного просмотра. Наверняка в Эластике и её заботах узнает себя и от того улыбнётся каждая мама. Ведь, кроме супергеройских дежурств, Эластика занята ещё и воспитанием троих детей-непосед: Фиалки, Шастика и Джек-Джека.