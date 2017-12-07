Девушка заплатит 240 тыс. парню, которому проткнула глаз на вписке

Даниэль Гарднер вышла на улицу с вечеринки, которая проходила в доме её знакомого. В последний момент девушка оставила там свои вещи и попыталась вернуться, но кто-то закрыл входную дверь и не пускал её.

На эмоциях девушка закатила истерику возле дома, а затем разбила кухонное окно. Осколок отлетел в одного из подростков, попав ему в левый глаз. Парень потерял зрение, и врачи ничего не смогли сделать. Теперь ему требуется трансплантация роговицы.

Неделю я ходила и ничего не знала. Я думала, что нанесла небольшой урон, всего лишь разбив окно. Я сожалею о том, что случилось Даниэль Гарднер

Родители пострадавшего подали на девушку в суд, где судья назвал её действия глупыми и безрассудными, нанёсшими урон здоровью. Гарднер созналась в содеянном, и суд приговорил её к 15 месяцам условно. Кроме условного срока девушка должна будет заплатить пострадавшему три тыс. фунтов (240 тыс. руб) в качестве компенсации.