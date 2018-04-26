Студенты насиловали пьяную девушку на вписке и при этом спорили, чья очередь...

Жертва рассказала, что перебрала с алкологем, а когда очнулась, то уже лежала голая на кровати.

Двое парней из студенческого братства кричали друг другу "моя очередь", когда насиловали пьяную девушку на вечеринке. Согласно судебному отчёту, 20-летний Дэвид Кирк и 26-летний Джек Смит напали на жертву в доме для вечеринок братства "Сигма-Тау-Омега" из университета в Центральной Флориде, сообщает Metro.

Пострадавшая рассказала полицейским, что помнит, как очнулась в спальне, лёжа на животе на широкой кровати. По словам девушки, Джек насиловал её, в то время как Дэвид заставлял заниматься оральным сексом. Через какое-то время один из них закричал: "Моя очередь, моя очередь", после чего они поменялись местами, в то время как жертва не переставала плакать.

По дороге на вечеринку девушка выпила водки с ароматизированной водой и заела это фруктовым льдом, содержащим алкоголь. После чего большую часть вечера она провела у костра, где разговаривала с Дэвидом и Джеком. Что произошло дальше, пострадавшая плохо помнит. В памяти остались только обрывки, когда она была уже на кровати.

Прежде чем вернуться домой, девушка отправилась в больницу зафиксировать следы изнасилования. Двоих студентов уже арестовали. Представители братства заявили, что оказывают всяческую поддержку пострадавшей. По их словам, среди 250 человек только 10 были их членами.