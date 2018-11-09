Врач по ошибке удалил пациентке здоровую почку, перепутав её с раковой опухолью

51-летней женщине должны были провести операцию на спине, когда хирург заметил нечто странное.

Жительница Флориды подала в суд на врачей, после того как они удалили ей абсолютно здоровую почку, которую приняли за раковую опухоль. Морин Пачеко должны были провести операцию на спине, когда произошла страшная ошибка. Кроме того, 51-летней женщине не стали говорить о том, что "опухоль" была удалена, сообщает Mirror.

Когда Мори проснулась после анестезии, то сама обнаружила, что врачи ошиблись. Изначально женщина легла в больницу из-за болей в спине, которые испытывала в течение нескольких лет, после того как попала в автомобильную аварию. Хирург Рамон Васкес должен был сделать надрез, чтобы его коллеги смогли провести сложную операцию. Теперь ему грозит целый ряд штрафов вплоть до лишения медицинской лицензии.

В ходе расследования выяснилось, что Васкес самостоятельно поставил диагноз, когда начал операцию. Хирург принял почку за опухоль и удалил её. Месяцем позже патологоанатом заключил, что удалённый орган был абсолютно здоровым.