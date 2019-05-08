Врачи спутали беременность пациентки с раком, из-за чего у неё случился выкидыш

Жительница турецкого города Феризи несколько месяцев проходила химиотерапию под присмотром врачей. Но никто из них не понял, что она беременна.

Летом 2018 года 35-летней матери двоих детей Серпил Баге удалили опухоль, образовавшуюся на одном из яичников. После этого женщине рекомендовали регулярно проходить обследование репродуктивных органов. В сентябре врачи обнаружили в крови Серпил повышенный уровень гормона ХГЧ (хорионического гонадотропина), сообщает Daily Mirror.

Чаще всего начало выработки этого гормона в организме женщины говорит о наступлении беременности, однако может и сигнализировать о том, что у неё есть опухоль. Обследовав Серпил, врачи решили, что имеют дело именно с онкологией. Тест на беременность они даже не проводили.

Вместо этого в больнице ей сделали томографию, и врачи обнаружили два образования размером 12 и 19 см в матке. Их приняли за злокачественные опухоли и назначили женщине химиотерапию. Но за несколько дней до операции, в ходе которой "опухоли" должны были удалить, у Серпил случился выкидыш — оказалось, она носила под сердцем близнецов.