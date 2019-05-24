Сноха экс-губернатора Омска не хочет отдавать долги. Люди вышли на пикеты
Коллаж © LIFE. Фото © VK/Натела Полежаева, Омск Live
Кто пикетирует Полежаеву?
Нателу Полежаеву в Омске знают хорошо не только из-за громкой фамилии. В последние годы она в центре многих скандальных историй. Но особенно затронуло общественность бездушие руководителя и врачей санатория "Рассвет" по отношению к маленькой Диане. Санаторий предложил девочке с ДЦП инновационное лечение, которое должно было ей помочь. Но в результате Диану не вылечили, а покалечили, сломав шейку бедра. о том, как родителям ребёнка доказывали, что девочка, которая перестала ходить и спать из-за сильнейших болей, симулирует. Санаторий Полежаевой ещё и умудрился взять двойную оплату за злополучную процедуру: с государства по обязательному медицинскому страхованию и с родителей девочки.
Паблик в соцсети "ВКонтакте" "Омск Live" провёл прямую трансляцию с места проведения одиночных пикетов. Вместе с обманутыми работниками "Рассвета" бороться против беспредела вышел и отец пострадавшей Дианы Руслан Авазов. Следствие отказало ему в возбуждении уголовного дела, но семья девочки не оставляет надежды взыскать хотя бы моральный и материальный ущерб с владелицы "Рассвета".
Инициировали пикеты уволенные работники санатория, которым Натела Полежаева так и не выплатила зарплаты.
Полежаева промчалась мимо пикетчиков на любимом вишнёвом "лексусе". Сразу после этого появилась полиция, чтобы разобраться... Не с бывшей снохой бывшего губернатора, а с теми, кому она должна.
Кто сноха губернатора — тот и прав
Лайф о том, что у фирм Полежаевой многомиллионные долги по налогам и перед сотрудниками. Пока тесть Нателы занимал пост губернатора, бизнес приносил на госконтрактах сотни миллионов. Но после отставки родственника всё пошло как-то не так. Полежаевой даже приходилось заставлять под угрозой увольнения своих сотрудников брать огромные кредиты на спасение рушащегося бизнеса.
Долги снохи бывшего губернатора растут, Полежаева всё так же занимается бизнесом, а обманутым людям остаётся только одно — пикетировать возле ворот "Рассвета", требуя справедливости.
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