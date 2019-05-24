Сноха экс-губернатора Омска не хочет отдавать долги. Люди вышли на пикеты

Натела Полежаева, бывшая сноха бывшего губернатора Омской области и владелица санатория "Рассвет", годами не выплачивает работникам зарплату и уклоняется от ответственности за вред, причинённый ребёнку врачами её санатория. Возмущённые произволом люди встали одиночными пикетами у ворот "Рассвета" с требованием вернуть им долги и привлечь к ответственности Полежаеву. От былого могущества и бизнес-схем у неё осталась только фамилия, но бизнесвумен всё равно пытается сохранить влияние в регионе.

Кто пикетирует Полежаеву?

Нателу Полежаеву в Омске знают хорошо не только из-за громкой фамилии. В последние годы она в центре многих скандальных историй. Но особенно затронуло общественность бездушие руководителя и врачей санатория "Рассвет" по отношению к маленькой Диане. Санаторий предложил девочке с ДЦП инновационное лечение, которое должно было ей помочь. Но в результате Диану не вылечили, а покалечили, сломав шейку бедра. Лайф подробно рассказывал о том, как родителям ребёнка доказывали, что девочка, которая перестала ходить и спать из-за сильнейших болей, симулирует. Санаторий Полежаевой ещё и умудрился взять двойную оплату за злополучную процедуру: с государства по обязательному медицинскому страхованию и с родителей девочки.

Паблик в соцсети "ВКонтакте" "Омск Live" провёл прямую трансляцию с места проведения одиночных пикетов. Вместе с обманутыми работниками "Рассвета" бороться против беспредела вышел и отец пострадавшей Дианы Руслан Авазов. Следствие отказало ему в возбуждении уголовного дела, но семья девочки не оставляет надежды взыскать хотя бы моральный и материальный ущерб с владелицы "Рассвета".

Инициировали пикеты уволенные работники санатория, которым Натела Полежаева так и не выплатила зарплаты.

Полежаева промчалась мимо пикетчиков на любимом вишнёвом "лексусе". Сразу после этого появилась полиция, чтобы разобраться... Не с бывшей снохой бывшего губернатора, а с теми, кому она должна.

Кто сноха губернатора — тот и прав

Лайф уже писал о том, что у фирм Полежаевой многомиллионные долги по налогам и перед сотрудниками. Пока тесть Нателы занимал пост губернатора, бизнес приносил на госконтрактах сотни миллионов. Но после отставки родственника всё пошло как-то не так. Полежаевой даже приходилось заставлять под угрозой увольнения своих сотрудников брать огромные кредиты на спасение рушащегося бизнеса.

Долги снохи бывшего губернатора растут, Полежаева всё так же занимается бизнесом, а обманутым людям остаётся только одно — пикетировать возле ворот "Рассвета", требуя справедливости.