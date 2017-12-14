Хирург выжег свои инициалы на донорской печени пациентов

После случившегося хирурга-трансплантолога Саймона Брэмхолла отстранили от работы в больнице.

Коллеги Саймона Брэмхолла подали на него в суд за то, что он оставлял "автографы" со своими инициалами S и B на донорской печени. Это удалось обнаружить во время операции по трансплантации этого органа пациенту, сообщает британское издание Mirror.

По заявлениям коллег, мужчина воспользовался аргоноплазменным коагулятором, которым обычно прижигают кровеносные сосуды для скорейшего заживления.

Брэмхолл проработал в госпитале королевы Елизаветы II в Бирмингеме 12 лет и считался опытным специалистом в области транспланталогии — на его счету было несколько тысяч операций. В больнице не исключают, что "пострадавших" может быть далеко не двое.

"Если семья покойного соглашается отдать его орган для нуждающегося реципиента, они явно не ожидают такого издевательского отношения. Доктор Брэмхолл замечательный врач — даже трудно поверить, что он был способен на такой поступок", — заявил один из коллег.

Коронный суд Бирмингема вынес приговор трансплантологу, отстранив его от работы и лишив врачебной практики.