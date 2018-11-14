Врачи не поверили, что годовалая малышка проглотила батарейку, и она умерла

Годовалая Изабелла Рис из штата Виктория, Австралия, умерла после того, как врачи не поверили, что она проглотила батарейку. Медики назвали родителей малышки ипохондриками и отказались проводить рентген, сообщает The Sun.

Мама Изабеллы Эллисон рассказывает, что, после того как девочка проглотила батарейку, у неё началась рвота, поднялась температура, а в кале появилась кровь. Женщина несколько дней подряд приводила дочь в больницу и пыталась убедить медиков хотя бы провести рентген, но те игнорировали её просьбы и лечили малышку от обычного отравления.

В отчаянии женщина принесла в клинику грязные подгузники и сгусток крови, найденный ею в колыбели, но даже это не показалось врачам достаточно убедительным аргументом. Они заявили, что Эллисон страдает ипохондрией: её дочь просто технически не могла проглотить батарейку и та просто куда-то закатилась.

Я поняла, что они вообще не собираются нам верить, потому что каждый раз, когда мы приходили и у нас были доказательства, они их просто игнорировали и отвергали Эллисон Рис

В результате после нескольких дней борьбы за жизнь Изабелла Рис умерла от внутреннего кровотечения. Теперь её историю болезни изучает суд. Коронеру только предстоит выяснить, была ли оказана девочке необходимая помощь, хотя для матери Изабеллы ответ на этот вопрос очевиден. Какое наказание ожидает врачей, если их вина будет доказана, пока не известно.