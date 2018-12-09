Хирург, который превращал лица людей в карикатуры, пошёл под суд

Пострадавшие поделились фотографиями того, как доктор их изуродовал, чтобы у него пожизненно отобрали лицензию.

Пациенты подали в суд на пластического хирурга, который изуродовал их лица до неузнаваемости. Десятки пострадавших рассказали, что обвиняемый убедил их сделать операцию, чтобы улучшить внешность и избавиться от шрамов от акне. Однако вместо обещанной красоты пациенты увидели нечто совершенно другое, сообщает The Sun.

От рук горе-хирурга из города Гояна, западная Бразилия, по меньшей мере пострадало 40 человек. Они обвиняют Уэсли Мураками, что он ввёл им токсичный препарат, из-за которого на их лицах появился сильный отёк. Кроме того, у мужчины не было необходимой квалификации.

Некоторые пациенты поделились фотографиями того, что с ними сделал доктор, чтобы суд пожизненно отобрал у него лицензию.

35-летний мужчина, который пожелал остаться неназванным, рассказал, что решился на биопластику, чтобы избавиться от шрамов на лице. В течение четырёх лет пациент пытался исправить ошибку, но ему так и не удалось вернуть былой внешний вид.