У гинеколога, который тайно оплодотворял пациенток, нашлось 48 детей

Доктор Дональд Клайн из Индианаполиса, США, с 1970-х тайно оплодотворил десятки женщин в своей клинике. За что получил год условно.

Пациентки доверяли горе-врачу своё репродуктивное здоровье на протяжении десятков лет, не зная, какие секреты хранит Клайн. В его практике был период, когда он при оплодотворении тайно использовал собственную сперму, а не донорские биоматериалы.

Оказалось, что "жертвами" врача стали не менее 50 женщин. За это в 2017 году 78-летний Клайн был осуждён, но получил всего год условно. Мягкостью приговора многие пациентки остались недовольны. А его многочисленные дети до сих пор продолжают узнавать, кто их отец.

Так, благодаря ДНК-тесту нашлось уже 48 невольных братьев и сестёр. 33-летняя Хизер Вук рассказала, что однажды ей в "Фейсбук" написал парень, назвавшись её братом. Сначала девушка приняла его за афериста, пишет theatlantic. Но потом ей написали ещё несколько человек. И всюду фигурировало имя Дональда Клайна.

А одной из первых, кто стал искать своих братьев и сестёр, стала Якоба Баллард. Именно благодаря ей многие узнали, кто их настоящий отец. Сейчас дети врача даже создали группу в соцсетях, где активно поддерживают друг друга. При этом часть из них считает Клайна преступником с комплексом бога, другие же оценивают ситуацию более спокойно.