Пациент так рассмешил врачей посланиями на теле, что пришлось отложить операцию

Один из пользователей Reddit поинтересовался, что самое ужасное может услышать пациент перед анестезией? И юзеры не стали ничего придумывать, а просто поделились своими смешными и глупыми историями. Но победителем, очевидно, вышел Dreble, который рассказал, как его невинная шутка чуть не сорвала ему операцию, пишет Bored Panda.
Ну, значит, так, когда мне было лет 15, мне нужно было прооперировать колено. Хирург дал мне маркер и сказал отметить нужное. Я сделал всё, как было велено: обвёл больное колено в кружок и отметил его стрелками. Подписал ещё: "Оперировать тут"
Dreble
На ненужном колене я нарисовал крестики и подписал: "Вот это не трогать". Но врачей не было ещё с полчаса, и мне стало скучно. Я начал по всему телу оставлять сообщения вроде "Мой аппендикс вы не получите" и "Что вы тут ищете? Операция-то на колене!"
Dreble
Я даже попросил маму написать на моей спине: "Если вы это читаете, то смотрите на неправильную сторону. Переверните меня!" Как рассказал потом хирург, они увидели всё. И смеялись так сильно, что операцию пришлось задержать
Dreble
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