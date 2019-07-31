Пациент так рассмешил врачей посланиями на теле, что пришлось отложить операцию

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Гиф © giphy.com

Редко кто не боится ложиться под нож хирурга. И, чтобы победить страх и нервозность, все средства хороши. Вот пользователь Reddit и поделился своим способом разрядить обстановку, который сразу понравился многим.

Один из пользователей Reddit поинтересовался, что самое ужасное может услышать пациент перед анестезией? И юзеры не стали ничего придумывать, а просто поделились своими смешными и глупыми историями. Но победителем, очевидно, вышел Dreble, который рассказал, как его невинная шутка чуть не сорвала ему операцию, пишет Bored Panda.

<p>Гиф © giphy.com</p>

Ну, значит, так, когда мне было лет 15, мне нужно было прооперировать колено. Хирург дал мне маркер и сказал отметить нужное. Я сделал всё, как было велено: обвёл больное колено в кружок и отметил его стрелками. Подписал ещё: "Оперировать тут"

Dreble

<p>Фото © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/dainec/27376385925/" target="_blank">Aine</a></p>

На ненужном колене я нарисовал крестики и подписал: "Вот это не трогать". Но врачей не было ещё с полчаса, и мне стало скучно. Я начал по всему телу оставлять сообщения вроде "Мой аппендикс вы не получите" и "Что вы тут ищете? Операция-то на колене!"

Dreble

<p>Гиф © giphy.com</p>

Я даже попросил маму написать на моей спине: "Если вы это читаете, то смотрите на неправильную сторону. Переверните меня!" Как рассказал потом хирург, они увидели всё. И смеялись так сильно, что операцию пришлось задержать

Dreble

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