Убойная медицина. Как пациенты умирают из-за равнодушия врачей

За последние недели в России произошло несколько вопиющих скандалов, в которых так или иначе были замешаны медики. Они действовали непрофессионально или совсем бездействовали, и чаще всего пациент умирал. Взрослый или ребёнок может стать жертвой неумелых действий отечественной медицины. И кажется, что сама система здравоохранения заточена делать такие ошибки. Вот несколько трагических случаев, произошедших этой осенью.

Подростка отпустили домой

Эта кошмарная для любого родителя история произошла во Всеволожске Ленинградской области. У 17-летнего Максима начались головные боли. Врачи скорой вкололи обезболивающее и, списав всё на половое взросление, госпитализировать не стали. На следующий день мама мальчика обратилась к знакомому педиатру. Тот сказал, что подозревает менингит.

Максиму сделали пункцию и доставили в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней в Санкт-Петербурге. Там мальчику полегчало, и его выписали спустя две недели, сказав, что он здоров. На следующий день он пошёл гулять с собакой. А днём Максим умер в своей постели от осложнений. У него диагностировали отёк мозга и разрыв средней аорты.

Малыша позабыли после операции

Юный пациент поступил в Барышскую районную больницу Ульяновска с аппендицитом. Анализы показывали также наличие острой кишечной инфекции. Но медики проигнорировали эту информацию. Они не стали проводить послеоперационную диагностику. Не прописали лекарства. На состояние ребёнка жаловалась мать и заставляла докторов помочь.

Но ни дежурный врач, ни заведующий отделением её слушать не стали. По правилам они должны были перевести мальчика в областную больницу, но делать этого не стали. Спустя четыре дня мальчик умер. А врачи решили подделать его справки, чтобы избежать наказания. Они внесли фальшивые данные в его медицинскую карту.

Мужчина умер в очереди к врачу

Эта история произошла на Сахалине. В больнице города Долинска умер 64-летний мужчина. Он наблюдался у кардиолога и почувствовал проблемы с сердцем. В этом состоянии он записался на приём к врачу. Вместе с сыном они пошли в поликлинику. Но перед кабинетом была большая очередь.

Несмотря на плохое состояние пациента ему не оказали никакой помощи. Он долгое время ждал, пока врач его осмотрит, и не дождался. У мужчины случился приступ, и он упал прямо в коридоре. В этот момент врачи спохватились и стали оказывать пациенту помощь. Но спасти его не удалось.

Врачи не заметили умирающего у поликлиники

Ещё одна история из Санкт-Петербурга. Возле 38-й поликлиники на Кавалергардской улице умирал человек. Об этом рассказала очевидица случившегося. Женщина шла на приём и заметила, что у входа в поликлинику лежит мужчина. Рядом стояли сотрудники полиции, которые попросили женщину позвать врачей.

Она забежала в здание поликлиники и попросила в регистратуре оказать помощь. На что ей ответили, чтобы она вызывала скорую. Ни один из врачей заведения не решился выйти и помочь умирающему у крыльца. Женщина пошла в приёмную главврача, но и оттуда её выпроводили. В итоге приехали бригады скорой помощи. К счастью, им удалось спасти мужчину, которого бросили погибать доктора из поликлиники.

Все эти случаи роднит ещё и то, что доктора всеми возможными способами пытаются снять с себя ответственность за случившееся. И редко после таких трагических историй настоящие виновные бывают наказаны по закону