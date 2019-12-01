Что делают доктора, когда сами начинают болеть: 7 чистосердечных признаний

Я редко ухожу на больничный. У меня по семь операций в день, так что я не могу позволить себе даже один выходной. Обычную простуду переношу на ногах: принимаю лекарства, ношу маску. Остаюсь дома, только если заболел гриппом, чтобы не заразить других