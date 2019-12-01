Что делают доктора, когда сами начинают болеть: 7 чистосердечных признаний

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Фото © unsplash.com

Терапевт, ревматолог, дерматолог, уролог, психолог, а также доктора физики и математики рассказали о том, как они справляются с недомоганиями.

Журнал Mel попросил пятерых врачей и двух учёных раскрыть секреты борьбы с ОРЗ.

Когда я болею, ограничиваю общение с пациентами, часто мою руки с мылом, ношу маску. Для профилактики гриппа рекомендую всем делать прививку. Если уже заболели, отдыхайте и пейте как можно больше жидкости. Я предпочитаю горячую воду с лимоном

Йен Неллиган, терапевт

Фото © stanfordhealthcare.org

Вот что я делаю, когда чувствую недомогание:

  1. Выпиваю от шести до восьми стаканов воды в день.
  2. Ложусь спать на пару часов раньше, чем обычно.
  3. Принимаю безрецептурные препараты для облегчения симптомов.
  4. Избегаю половых контактов.
  5. Чаще мою руки.

Роберт Маклин, ревматолог

Фото © ynhh.org

Главное — профилактика, поэтому я ежегодно делаю прививку от гриппа. Кроме того, не забываю про режим дня и физическую активность. Если всё же зацепило — принимаю витамин С и цинк. Есть свежие исследования о том, что они облегчают течение болезни

Энтони Росси, дерматолог

Фото © mskcc.org

Я редко ухожу на больничный. У меня по семь операций в день, так что я не могу позволить себе даже один выходной. Обычную простуду переношу на ногах: принимаю лекарства, ношу маску. Остаюсь дома, только если заболел гриппом, чтобы не заразить других

Джамин Брамбхатт, уролог

Фото © jaminbrahmbhatt.com

Во время болезни я просто разрешаю себе болеть. Откладываю не очень срочные дела, замедляю ритм жизни. Снижение уровня стресса — хорошее подспорье для иммунной системы. А ещё я внимательно прислушиваюсь к своему организму и даю ему то, что он просит

Жанетт Рэймонд, психолог

Фото © goodtherapy.org

Я доктор, но не врач, хотя всё равно понимаю, что если началась лихорадка, то уже поздно что-то делать. Стараюсь бороться с симптомами и жду неделю-две, пока мой организм сам решит эту проблему

Алекс Клоц, доктор физики

Фото © csulb.edu

В математических исследованиях ваша цель — свести проблему к другой проблеме, которая уже имеет решение. Если вы заболели, просто вспомните, как вы поправились в последний раз, и с математической точки зрения вы выздоровеете

Мэттью Заремский, доктор математических наук

Фото © albany.edu

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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