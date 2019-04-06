Внук нашёл дневник деда времён Второй мировой, и в Сети помогли его расшифровать

Чтение чужого дневника — скверный поступок, но порой удержаться просто невозможно! Особенно если речь идёт о записях, которые были сделаны во время Второй мировой войны.

Один из пользователей портала Imgur получил от отца дневник деда, написанный стенографически. Чтобы узнать, какие сведения о жизни в военное время содержат эти пожелтевшие страницы, парень попросил помощи у пользователей Интернета. Человек с ником uwula вызвался расшифровать записи без какого-либо вознаграждения, сообщает Bored Panda.

На обед — тушёная говядина, тарелки были полны до краёв. Назначили в казарму Б-204, койка 22. Сделали прививку от брюшного тифа. Автор дневника

Участник Второй мировой войны описывает свой быт с момента прибытия в апреле 1941 года в военный лагерь Грант, расположенный в Иллинойсе, США. В дневнике рассказывается, как он получал на складе одежду и проходил проверку у разных врачей. Добровольцев спрашивали, хотят ли они идти на войну. Если те отвечали, что хотят, их брали, даже несмотря на проблемы со здоровьем.

В дневнике деда зафиксировано множество бытовых мелочей: как и чем их кормили, во сколько были подъём и отбой, в какой барак и на какую койку его определили, как ему там спалось. Из этого лагеря их перевели в другой, в Миссисипи. В дневнике будущий солдат зафиксировал, что в поезде он ехал на верхней полке и выиграл в карты четыре доллара.