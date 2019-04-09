Дороги, ЖКХ и пьянство. Что ещё расстраивает россиян

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Дороги, ЖКХ и пьянство. Что ещё расстраивает россиян

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

ВЦИОМ опубликовал исследование о самых главных проблемах и неприятностях, с которыми сталкиваются жители во всех концах России.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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