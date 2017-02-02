ВЦИОМ: Рейтинг одобрения президента Путина остаётся крайне высоким

По данным последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень поддержки деятельности президента России Владимира Путина остаётся на рекордных уровнях, составляя 85,6%.

Также социологи измерили уровень доверия к ключевым фигурам политического руководства страны. Владимир Путин и здесь увеличил показатели: в последнюю неделю рейтинг доверия к главе государства по отношению к предыдущей вырос почти на 3 процентных пункта, составив 54,3%. За президентом следуют глава правительства Дмитрий Медведев с 18,2% и Сергей Шойгу, которому доверяют 17,7% опрошенных респондентов. Вместе с тем во главе "антирейтинга" (по уровню недоверия со стороны граждан) по-прежнему остаётся лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 24,5%.

В отношении политических партий сохраняется тенденция к повышению рейтинга "Единой России", обозначенная социологами ещё в конце 2016 года: по данным опросов 16–22 января, рейтинг достиг 50,8%. Уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели снизился до 11,8%. При этом отмечается, что динамика падения рейтинга других оппозиционных парламентских партий менее выражена: у коммунистов и справороссов уровень поддержки упал на половину процентного пункта — до 10,0% и 4,7% соответственно.