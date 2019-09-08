Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Глава государства признался, что не знает лично кандидата, за которого голосовал. Президент выразил надежду, что это хороший человек.

Президент РФ Владимир Путин в рамках выборов в Мосгордуму проголосовал на избирательном участке в здании Академии наук.

К моменту приезда главы государства на участке отдали свой голос около 20 человек. Комментируя три кандидатуры на его участке, Владимир Путин отметил, что в некоторых странах их число может достигать даже сотни, но важно не количество.

— Надеюсь, у нас достойные, — отметил президент.

Не раскрывая, за кого голосовал, Владимир Путин, отвечая на вопрос Лайфа, признался, что не знает его лично, но надеется, что он хороший человек.

Сегодня в 8:00 в столице открылось более 3,6 тысячи избирательных участков, ещё семь начали работу в 6:00. Здесь голосовали сотрудники Росгвардии.