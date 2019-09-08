В ЦИК выразили надежду на неплохую явку на выборах в Москве

Сегодня по всей столице работает 3602 участка, 162 из которых открылись в больницах и СИЗО.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев выразил надежду на то, что голосование на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдёт спокойно. Об этом он сказал журналистам.

— Я надеюсь, что будет неплохая явка. И будет реакция избирателей на то, как подготовлены выборы, — добавил замглавы ЦИК.

В единый день голосования москвичи выбирают депутатов городской думы. По всей столице работает 3602 участка, 162 из которых открылись в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трёх избирательных участках в столице пройдёт эксперимент по электронному голосованию. Кроме того, в Москве работает 30 цифровых избирательных участков для голосования на выборах высших должностных лиц и депутатов Госдумы.