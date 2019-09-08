Потомок д'Артаньяна стал наблюдателем на выборах в Вологодской области

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Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезенсак д'Артаньян Фото © Избирательная комиссия Вологодской области

Владелец замка в Гаскони и капитан Ордена мушкетёров в 2017 году работал на выборах в Ярославской области.

Эксперт Ассоциации наблюдателей Независимого общественного мониторинга Эмери де Монтескью д'Артаньян прилетел в Вологодскую область в качестве международного эксперта, сообщает ИА "Вологда-регион".

Он является дальним потомком жившего в XVII веке Шарля де Монтескью, который стал одним из трёх прототипов знаменитого мушкетёра Дюма. Современный д'Артаньян носит титул герцога, имеет замок в Гаскони и является капитаном вновь воссозданного Ордена мушкетёров. С миссией международного эксперта он приезжает в Россию не в первый раз, в 2017 году он работал на выборах в Ярославской области.

Ранее Лайф сообщал, что в Общественной палате РФ призвали разобраться с подкупом избирателей в Бурятии.

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