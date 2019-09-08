Политолог — о нарушениях на выборах в Хабаровске: В худших традициях

Сегодня в крае выбирают депутата Госдумы, новый состав регионального парламента, а также народных избранников муниципального уровня.

Политолог Анна Фёдорова отметила многочисленные нарушения, которые фиксируются на избирательных участках в Хабаровске в единый день голосования. Среди них — выдача бюллетеней избирателям без предъявления паспорта и "мёртвые души".

— Выборы в Хабаровске проходят в худших традициях применения административного ресурса. К 16 часам уже зафиксированы многочисленные нарушения: выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта, незаконная агитация за ЛДПР на участках, отключение света на избирательных участках, недопуск наблюдателей на участки, выездное голосование без наблюдателей, — перечислила политолог.

Кроме того, местные жители в соцсетях делятся информацией о том, что некоторые их умершие родственники каким-то образом "проголосовали". Политолог добавила, что на выборах наблюдается "абсолютно полный спектр всех возможных нарушений".

Сегодня в Хабаровском крае выбирают депутата Государственной думы, новый состав парламента региона, а также народных избранников муниципального уровня. Лайф рассказывал о нескольких нарушениях.