Замглавы ЦИК надеется на объективность наблюдателей

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Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

В ЦИК заработало цифровое информационное табло, состоящее из экранов для трансляции с установленных на избирательных участках камер.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами в единый день голосования не будут "придумывать какое-то своё кино". Об этом он заявил журналистам в здании ЦИК на открытии видеостены, на которой транслируются видео с избирательных участков.

По словам Булаева, видеонаблюдение позволяет сделать выборы открытыми, публичными и "спокойно наблюдать за тем, что происходит".

— Нам бы очень хотелось, чтобы все, кто имеет возможность наблюдать, объективно интерпретировали происходящие события и не пытались рядом с тем, что мы открыли, придумывать какое-то своё кино, — озвучил свой призыв представитель ЦИК.

За ходом Единого дня голосования следите в онлайн-трансляции Лайфа

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