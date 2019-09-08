Эксперт не увидел сильных протестных настроений на выборах губернатора Сахалина

В островном регионе ярко выражены устойчивые электоральные предпочтения, говорит Пётр Ханас.

Политический консультант, руководитель региональных программ "Общественный экспертный совет" Пётр Ханас заявил, что выборы в Сахалинской области проходят без явных нарушений, избирательные комиссии работают слаженно.

— В отличие от материка, в островном регионе ярко выражены устойчивые электоральные предпочтения. Сильных протестных настроений на этот счёт среди населения островного региона не наблюдается, — рассказал эксперт.

Ранее Ханас выразил уверенность, что второго тура выборов губернатора Сахалинской области ожидать не следует.

Напомним, в бюллетени внесено пять кандидатов: врио главы региона Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), Дмитрий Зенкин ("Коммунисты России"), Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Флеер (ЛДПР) и Дмитрий Кочергин (КПСС).