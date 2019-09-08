Наблюдатели: "Карта нарушений" в Хабаровске "подыгрывает" ЛДПР

Между тем нарушений в этом регионе выявили предостаточно: некоторые избиратели даже нашли среди проголосовавших своих умерших родственников.

Общественная палата РФ проверяет сообщения наблюдателей о некорректной работе "Карты нарушений на выборах". Это проект движения в защиту прав избирателей "Голос", который должен собирать и публиковать информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства в единый день голосования. Вот только по словам наблюдателей, проект нельзя назвать объективным. В соцсетях жалуются, что в Хабаровске "Карта" дала сбой в пользу одной из политсил.

— Наблюдатели из Хабаровска жалуются, что "Карта нарушений" не принимает их информацию о нарушениях, если они обличают ЛДПР или "административный ресурс" их губернатора Фургала, — написал в "Твиттере" директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев.

Наблюдатели из Хабаровска жалуются, что "Карта нарушений" Голоса не принимает их информацию о нарушениях если они обличают ЛДПР или "администртивный ресурс" их губернатора Фургала. Интересная связь. pic.twitter.com/Jsno4USirB — Максим Григорьев (@grigorievms) 8 сентября 2019 г.

К слову, нарушений на выборах в Хабаровске было более чем достаточно. Ранее сообщалось, что на некоторых участках были замечены агитационные наклейки ЛДПР. Кроме того, избиратели в Хабаровском крае нашли среди проголосовавших умерших родственников. По словам политологов, именно в этом регионе наблюдается "абсолютно полный спектр всех возможных нарушений".