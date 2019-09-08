Собянин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Всего в Москве открыто более 3,5 тысячи избирательных участков для голосования. На одном из них и появился сегодня градоначальник.

Столичный мэр Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы, передаёт Агентство городских новостей "Москва". Градоначальник заявил, что выборы парламента города — это важный день для всех сознательных москвичей.

— Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело, — заявил он.

Ранее на выборах уже проголосовали спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин. Комментируя три кандидатуры на его участке, глава государства отметил, что в некоторых странах их число может достигать даже сотни, но важно не количество — лишь бы люди были достойные.